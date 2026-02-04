In de Vriendenloterij Eredivisie lijkt niemand PSV te kunnen stoppen richting de landstitel, maar ook winst in de Eurojackpost KNVB Beker is nog mogelijk. Deze woensdagavond kunnen de Eindhovenaren zich plaatsen voor de laatste vier ten koste van SC Heerenveen. Volg het duel hier live.

De ploeg van Peter Bosz loopt in Nederland over van vertrouwen. Nadat Feyenoord met 3-0 werd verslagen in de Eredivisie, lijkt een nieuwe landstitel alleen in theorie nog onmogelijk. De volgende ronde van de Champions League werd weliswaar nipt misgelopen, maar naast de Eredivisie is er nog een kans op een prijs: de KNVB Beker.

Bosz won beker nog nooit

Trainer Peter Bosz, die dit weekend bijtekende in Eindhoven, zal er op gebrand zijn om de prijs te winnen. Hij won het bekertoernooi immers nog nooit in zijn carrière. Wel haalde hij in 2012 de finale met Heracles Almelo. Toen werd er pikant genoeg verloren van PSV.

De Eindhovenaren moeten in het Philips Stadion afrekenen met Heerenveen, dat tiende staat in de Eredivisie.

AZ eerste club in halve finale

Dinsdagavond plaatste AZ zich al voor de laatste vier. De Alkmaarders versloegen in eigen huis FC Twente. Troy Parrott werd de matchwinner met een goal in de verlenging.