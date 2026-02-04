PSV is al drie jaar het ijkpunt van het Nederlandse voetbal. De titels stapelen zich op en met het verlengde contract van Peter Bosz blijft die voetbalmachine waarschijnlijk nog wel even doordenderen. Maar juist in die perfect geoliede motor knarst iets wat supporters al jaren bezighoudt: waar blijven de zelfopgeleide jongens in PSV 1?

Honderden voetballers trekken elke dag het rood-witte trainingspak aan met één en dezelfde droom: ooit schitteren in het Philips Stadion voor PSV 1. De meesten komen net tekort, verdwijnen uit beeld of eindigen uiteindelijk in het amateurvoetbal. Slechts enkelen slagen er wél in. Cody Gakpo, Johan Bakayoko, Ismael Saibari, Matteo Dams en Noah Fernandez zijn de recente uitzonderingen die de regel bevestigen.

Voorlopig géén doorbraak

Tygo Land, Isaac Babadi, Dele Thomas, Robin van Duiven en Tay Abed maakten allemaal furore in de opleiding van PSV, maar vallen telkens buiten de plannen van Peter Bosz. Ze trainen mee en zitten op de bank, maar krijgen enkel minuten in wedstrijden die al lang en breed beslist zijn. Het is geweldig dat PSV al jaren een uitzonderlijk hoog niveau aantikt, maar het heeft wel gevolgen voor de jeugdopleiding van PSV.

Deze winter vertrok dan ook de complete aanval van Jong PSV: Van Duiven, Abed en Thomas. Spelers die de Keuken Kampioen Divisie bij vlagen volledig aan flarden schoten, maar uiteindelijk voor minieme bedragen vertrekken. Van Duiven scoorde vanuit alle hoeken en gaten, terwijl Thomas zelfs de bijnaam 'de Nederlandse Neymar' kreeg. Bosz geloofde echter niet in het duo en dus kozen zij voor een vroegtijdig vertrek zonder hun doorbraak te hebben gemaakt.

Handelshuis PSV

Op dit moment ligt de lat voor PSV‑talenten simpelweg extreem hoog. Dat oogt ambitieus, maar juist aan eigen opgeleide spelers valt op termijn het meest te verdienen. Met de aanstelling van Phillip Cocu als transitiecoach en manager Topsport lijkt de club te erkennen dat er iets wringt. Alleen, het is nog maar de vraag of PSV-talenten op termijn wel écht de kans krijgen door het immens hoge niveau van de hoofdmacht. Op dit moment is de grote vraag: is de jeugdopleiding voor PSV 1 of vooral voor de etalage?

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.