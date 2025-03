Nederlands elftal tegen Spanje: waarom Oranje op papier 'beter' kan verliezen in Nations League-duel

Het tweeluik tussen Nederland en Spanje in de kwartfinales van de Nations League wordt vanavond beslist. En het gaat om meer dan alleen plaatsing voor de Final Four. Oranje weet namelijk bij winst én bij verlies tegen de Europees kampioen ook meteen in welke groep van de WK-kwalificatie het belandt.

Dat heeft allemaal te maken met de kwartfinale die het Nederlands elftal de komende dagen speelt tegen Spanje voor de Nations League. De winnaar van dat duel komt in Poule E terecht, met in totaal vier landen: Turkije, Georgië en Bulgarije. Het verliezende land voegt zich in Groep G, waar vijf landen toe behoren: Polen, Finland, Litouwen en Malta.

Alleen Portugal en Denemarken weten in ieder geval zeker dat ze in een poule van vier landen komen. Dat wees de loting uit, gedaan door de Franse voetballegende Robert Pirès.

Sterkere poule bij winst in kwartfinales Nations League

Groep E bestaat uit Turkije, dat 28e staat op de FIFA-ranking. Met Georgië (68) en Bulgarije (82) zitten er nog twee redelijke landen in de poule. De landen in Groep G zijn heel wat slechter, als je kijkt naar de wereldranglijst: Polen (35), Finland (69), Litouwen (142) en Malta (169). Winst op Spanje betekent dus op papier een lastigere poule voor Oranje. Omdat alleen de groepswinnaar doorgaat, valt er ook te zeggen dat met minder landen in de groep, het 'makkelijk' is om groepswinnaar te worden.

Eerste duel Nederland - Spanje

Afgelopen donderdag eindigde het eerste duel in Rotterdam in 2-2. Nederland speelde ijzersterk tegen de Europees kampioen, maar verspeelde in de blessuretijd met tien man een sensationele zege. Zondagavond is er in Valencia dus nog alles om voor te spelen.

Volledige loting kwalificatie WK 2026

Groep A Groep B Groep C Groep D Groep E Groep F Winnaar Duitsland/Italië Zwitserland Verliezer Portugal/Denemarken Winnaar Frankrijk/Kroatië Winnaar Spanje/Nederland Winnaar Portugal/Denemarken Slowakije Zweden Griekenland Oekraïne Turkije Hongarije Noord-Ierland Slovenië Schotland IJsland Georgië Ierland Luxemburg Kosovo Belarus Azerbeidzjan Bulgarije Armenië

Groep G Groep H Groep I Groep J Groep K Groep L Verliezer Spanje/Nederland Oostenrijk Verliezer Duitsland/Italië België Engeland Verliezer Frankrijk/Kroatië Polen Roemenië Noorwegen Wales Servië Tsjechië Finland Bosnië-Herzegovina Israël Noord-Macedonië Albanië Montenegro Litouwen Cyprus Estland Kazachstan Letland Faröer Malta San Marino Moldavië Liechtenstein Andorra Gibraltar

WK 2026

Het WK van 2026, dat in de Verenigde Staten, Mexico en Canada wordt gehouden, kent het grootste deelnemersveld ooit. In totaal doen er 48 landen mee, waarvan zestien uit Europa komen. De twaalf groepswinnaars plaatsen zich rechtsreeks voor het WK. Zestien landen gaan de play-offs in, waar vier tickets te verdelen zijn. Daar doen de twaalf beste nummers 2 mee, plus de beste vier landen op de Nations League-ranglijst die niet in de top-2 van hun poule eindigden.

Het WK kent vanwege de 48 deelnemers dus meer wedstrijden dan ooit; 103 om precies te zijn. Er wordt dan ook een dikke maand gevoetbald, van 11 juni tot en met 19 juli. De openingswedstrijd is in het Estadio Azteca in Mexico-Stad, de finale is in het MetLife Stadium in New Jersey.

Speeldata WK-kwalificatie

Poulefase

Groepen van vijf Groepen van vier Data Wedstrijd 1 - 21-22 maart 2025 Wedstrijd 2 - 24-25 maart 2025 Wedstrijd 3 - 6-7 juni 2025 Wedstrijd 4 - 9-10 juni 2025 Wedstrijd 5 Wedstrijd 1 4-6 september 2025 Wedstrijd 6 Wedstrijd 2 7-9 september 2025 Wedstrijd 7 Wedstrijd 3 9-11 oktober 2025 Wedstrijd 8 Wedstrijd 4 2-14 oktober 2025 Wedstrijd 9 Wedstrijd 5 13-15 november 2025 Wedstrijd 10 Wedstrijd 6 16-18 november 2025

Play-offs

De halve finales van de play-offs worden gespeeld over één wedstrijd, op 26 maart 2026. De finales zijn op 31 maart.