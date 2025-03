Hoe Oranje-supporters een gebroken adoptiefamilie terug bij elkaar brachten in de diepste krochten van Brazilië

De heren Flintstones zijn de auto richting het stadion in Bosnië ingestapt. Tijdens een rit van anderhalf uur leer je deze Oranje-fans kennen als nooit tevoren. Ze kunnen elkaars verhalen feilloos afmaken. De verhalen zijn ongeëvenaard. Ze hebben een rijke schat aan herinneringen opgebouwd, niet alleen voor zichzelf. Ook voor anderen. Hoe Oranje-supporters in Brazilië een familie-reünie regelden.

In een eerder artikel uit de reportage werd al duidelijk dat opperhoofd-Flintstone Mervin veel tijd besteedt aan het Oranje-gevoel overbrengen op anderen. Maar wat de Oranje-supporters in Flintstone-pakken in Brazilië voor elkaar hebben gekregen, is een verhaal opzich.

Vriendelijke taxichauffeur

In Brazilië bezorgden de Flintstones een taxichauffeur de tijd van zijn leven. Een hele maand lang ging hij overal mee naartoe. "Naar alle andere plaatsen van het WK ook. Hij werd onze chauffeur en gids. Hij vloog ook met ons mee om ons te rijden. Dat was fantastisch. En inmiddels, nu tien jaar later, nog steeds een vriend", vertelt Mervin enthousiast.

Toevallig kwamen ze elkaar tegen, op één van de eerste dagen van Brazilië. "Dat was mooi. Hij had beloofd om 6.00 uur bij het hotel te zijn. Om half 7 was hij er nog niet. Toen kwam hij om 7.00 uur aan met een soort open Jeep. Zijn eigen auto was kapot gegaan. Hij ging achterin de open bak liggen, wij mochten rijden. Dat vond ik zo vet. Toen wilde ik hem de hele reis erbij houden." Een band werd gecreëerd en zo hadden de Flintstones een taxichauffeur door heel het land.

De Flintstones, met rechts de bevriende taxichauffeur ©Privébeeld

Op een missie

Maar zo’n taxichauffeur, die hadden ze nodig. Voor een avontuur dat zij nooit meer zullen vergeten. Via een andere Nederlandse supporter kregen zij te horen dat er in Nederland een familie was, de familie was op zoek naar de biologische moeder van twee geadopteerde kinderen. “Ze hadden alleen maar een adres, ergens in een klein dorpje in Brazilië, meer niet”, legt Mervin uit.

Het was in de buurt en met een taxichauffeur als tolk gingen de Flintstones op het dropje af. “We kwamen op een soort compound en kregen eerst niks voor elkaar, tot we met een briefje van vijf euro gingen wapperen”, lachten de Flintstones. “Op dat adres bleek hun tante te wonen, en met veel pijn en moeite kreeg ik het nummer van de halfzus van de geadopteerde kinderen.”

De Flintstones in Berlijn tijdens het EK 2024. ©Getty Images

'Ze was ontroostbaar'

Na veel omwegen en gedoe over en weer, kregen ze een adres van de moeder. Dat bleek ver weg te zijn, maar toen Nederland de troostfinale speelde, kwam dat dorp ineens heel dichtbij. “Toen zijn we naar dat gehucht gegaan. Die moeder bleek vroeger de kinderen te hebben moeten afstaan wegens een alcoholverslaving, nooit wetende waar naartoe. Toen ze het verhaal hoorde was ze ontroostbaar, ze had altijd de geboortepakjes van de kinderen bewaard.”

Er werd geregeld dat de kinderen konden bellen met hun moeder, wat zorgde voor een emotioneel gesprek. “Ze zijn ondertussen al een aantal keer in Brazilië geweest. Ze hebben nog altijd contact. Dat wij dat hebben kunnen regelen, eigenlijk door een heel simpel en klein gebaar. Dat is voor ons ook memorabel verhaal geworden natuurlijk."

'De ene gaat iedere weekend naar de kroeg, wij naar voetbal'

Wie denkt dat dit soort tripjes onmogelijk zijn, moet eens met de Flintstones gaan praten. Het klinkt als een flinke zak geld die ze telkens moeten opmaken, maar ze vertellen dat het reuze meevalt. “Het is hoe gek je het zelf wil maken. Je ziet groepen op het EK, die zuipen zich ook elke dag klem en nemen het ervan. Maar het kan ook anders. Sommigen geven elke vrijdag of zaterdag geld in de kroeg uit, wij doen dat anders. Wij geven het uit aan voetbal.”

Er wordt nogal wat opzij gezet voor het voetbal, maar ze missen niks. “Wij vinden dit gewoon fijn, gezellig ouwehoeren met elkaar. Soms een excursie doen, als je langer de tijd hebt en dan lekker naar de wedstrijd. Je kan ook slim kijken naar vluchten, dat scheelt ook al een boel.” Ook vanuit Bosnië, waar het interview is gehouden, vloog elke Flintstone op een andere manier terug naar Nederland. Maar net wat iedereen het beste uit komt.

De Flintstones stappen de auto uit in Bosnië en worden meteen voor de camera getrokken ©Sportnieuws.nl

Landen afvinken

Eén vloog verder naar een andere bestemming. Dorian, het broertje van Mervin. Hij is een echte landenvinker. “Ik vlieg naar de Dominicaanse Republiek, dan heb ik land nummer 55 afgestreept. “Ik denk er wel vaak aan als Nederland in een nieuwe groep komt ofzo, daar hebben we het echt over. Je hoopt altijd op een nieuw land.”

Dorian en Mervin zijn echt voetbalgek. Niet alleen Oranje wordt gevolgd. Ook hebben zij het WK clubteams, EK-finales en Champions League-finales bezocht. Over het WK-clubteams hebben zij een verhaal dat ze zelf ‘wel lachen’ vinden. Ze bleken in de verkeerde stad te zijn, omdat de organisatie eenmalig de finale ergens anders speelde. Het resulteerde in last-minute-reisjes door Japan die zo’n 1000 euro extra kostte. Alsof het niks is. “Dat soort gekkigheid hoort erbij”, is de reactie.

Fijne werkgevers

Het moet een hel zijn om dit te kunnen combineren met werk. Al willen zij daar niks van weten. Mervin sowieso niet, hij is zzp-er, maar broertje Dorian heeft het wel lastiger. Hij zit in loondienst: “In het jaar dat het WK in Qatar was, ging ik solliciteren… maar ik had alles al geboekt. Toen moest ik op mijn eerste gesprek zeggen dat ik wel gelijk een goed aantal weken weg was in de winter, vanwege Oranje. Ik dacht nu is het feest afgelopen. Maar het kon, ik heb alleen verder heel dat jaar geen vrij genomen, haha.”

Het is ook haast een verplichting om continu aanwezig te zijn, als je zo wil blijven leven als de Flintstones. “Je moet genoeg punten hebben in de ranglijst van Oranje, dan ben je altijd verzekerd van tickets”, legt Mervin uit. “Het is soms rennen, vliegen en weinig uurtjes slaap, maar dat is dan maar zo.”

