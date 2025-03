Dapper Oranje sneuvelt na penalty's in Nations League na zenuwslopend tweeluik met Europees kampioen Spanje

Oranje en Spanje moesten tot het uiterste gaan voor een plek in de halve finale van de Nations League. Na een knotsgek duel stond na 120 minuten een 3-3 gelijkspel op het scorebord, waardoor penalty's de beslissing moesten brengen. Uiteindelijk moest Oranje zijn meerdere erkennen in de Europees kampioen door gemiste strafschoppen van Noa Lang en Donyell Malen.

Oranje kreeg binnen acht minuten al een flinke domper te verwerken. Jan Paul van Hecke liep volgens scheidsrechter Clément Turpin zijn directe tegenstander omver. Hij strafte de Nederlandse verdediger van Brighton zwaar door de bal op de stip te leggen. Het cadeautje van de Franse arbiter pakte Mikel Oyarzabal graag uit. Hij schoot de bal feilloos tegen de touwen: 1-0.

Deze scheidsrechter fluit Oranje in Spanje: bekritiseerde arbiter wordt in Nederland maar aan één berucht duel herinnerd Nederland weet wie de scheidsrechter zal zijn in en tegen Spanje, in de kwartfinale van de Nations League. Hij floot Oranje al eens eerder en ook Nederlandse topclubs kennen de arbiter. De ervaren scheidsrechter floot ontiegelijk veel topduels.Toch blijft er in Nederland één wedstrijd van hem hangen die bijna tien jaar geleden compleet uit de hand liep. Ook tijdens Spanje - Nederland zorgde hij voor discussie.

Enkele minuten later leek het duel al bijna beslist met de 2-0 van Oyarzabal, maar de ploeg van Koeman kon opgelucht ademhalen. Het doelpunt werd afgekeurd omdat de Spanjaard vanuit buitenspelpositie scoorde. Daarmee bleef de marge vooralsnog slechts één. Daarna probeerde het onmachtige Oranje het heft in handen te nemen, maar tot échte kansen leidde het niet. Waar in De Kuip de nodige kansen aaneengeregen werden, ontbrak het daar juist aan in Mestalla.

Kanonskogel van Memphis Depay

In de tweede helft moest Oranje het matige deel voor rust rechtzetten en dat deed het héél snel. Memphis Depay was in het strafschopgebied aan het worstelen met Robin Le Normand, maar volgens de scheidsrechter deed de Spanjaard dat onreglementair. De bal ging opnieuw de stip. De spits, die tegen Spanje zijn honderdste wedstrijd voor Oranje speelde, nam zelf de verantwoordelijkheid om de bal binnen te werken. De aanvaller van Corinthians kende geen twijfel en pegelde de bal tegen de touwen: 1-1.

Het opmerkelijke leven van Memphis Depay: over zijn moeder, zijn vriendinnen en zijn criminele 'broers' Maakt Memphis Depay een doelpunt, dan viert hij dat kenmerkend: wijsvingers in beide oren, ogen dicht, en vervolgens naar de hemel wijzen. Nu gaat hij dat in voetballand Brazilië ook weer laten zien. Maar het leven van de voetballen is niet alleen maar mooi. Dit is Memphis Depay, de teruggekeerde bijna-topscorer van het Nederlands elftal met een rauwe rand.

Fout Ian Maatsen afgestraft

Oranje nam eindelijk de leiding tegen Spanje, maar kreeg daarna de deksel op de neus. Basisdebutant Ian Maatsen dacht op de helft van de Europees kampioen een hoogstandje te kunnen doen, maar verloor op zeer knullige wijze de bal. Daardoor kon de thuisploeg counteren met Lamine Yamal, Nico Williams en Oyarzabal. De laatstgenoemde was het eindstation en stiftte de bal in eerste instantie tegen Oranje-goalie Bart Verbruggen aan, maar in de rebound kon hij de bal in het lege doel koppen: 2-1.

Fout razendsnel hersteld

Maatsen liet zijn hoofd zeker niet hangen na zijn onhandige actie, want de vleugelverdediger van Aston Villa schoot zijn ploeg in de 79e minuut met een fantastisch schot op gelijke hoogte. Maatsen kreeg de bal voor zijn linker van Xavi Simons en poeierde de bal weergaloos in de kruising van het Spaanse doel: 2-2.

Dit is de vriendin van Ian Maatsen: Kersverse moeder Emely Tuinder lacht met voetballende vriend om haar mooiste lichaamsdeel Ian Maatsen is dolgelukkig met zijn vriendin Emely Tuinder. Het stel werd onlangs zelfs ouders van hun eerste kindje. Lees hier alles over Tuinder, en wat volgens de voetballer haar mooiste lichaamsdeel is.

Lamine Yamal pijnigt Oranje

In de verlenging kwam Oranje toch wéér op achterstand, ditmaal nam Lamine Yamal een treffer voor zijn rekening. Het zeventienjarige talent van FC Barcelona had een typische 'Yamal-actie'. Hij passeerde Maatsen binnendoor en schoot de bal knap in de lange hoek voorbij Verbruggen: 3-2.

'Lamine Yamal is groter dan Lionel Messi op zeventienjarige leeftijd bij FC Barcelona' FC Barcelona-ster Lamine Yamal geldt als hét talent op de internationale voetbalvelden. De 17-jarige Spanjaard breekt het ene record na het andere en blonk ook uit in het tweeluik tegen het Nederlands elftal. "Hij is op zijn eigen manier ongelooflijk goed", stelt Edwin Winkels, expert van het Spaanse voetbal over de jongeling.

Oranje recht wéér de rug

De kans op een plek in de halve finale van de Nations League was nihil, maar Oranje rechtte toch wéér knap de rug. Xavi Simons kwam oog-in-oog met Spanje-goalie Unai Simón, maar werd onderuit gekegeld in het strafschopgebied. Scheidsrechter Turpin was onverbiddelijk en wees naar de stip. De middenvelder van Leipzig ging zelf achter de bal staan en schoot de bal schitterend in het net: 3-3.

Penalty's moesten beslissing brengen

In het knotsgekke duel moesten strafschoppen uiteindelijk de beslissing brengen. Zowel de eerste drie penalty's van Oranje als Spanje waren foutloos, maar toen moesten Noa Lang en Lamine Yamal vanaf elf meter aanleggen. De PSV'er schoot de bal kiezelhard tegen de lat, terwijl het jonge talent van Barcelona de bal met een rollertje in de handen van Verbruggen schoot. De volgende penalty van Oranje werd óók gemist, ditmaal was het Donyell Malen die niet raak prikte. De beslissende penalty van Pedri was wél succesvol, waardoor de thuisploeg aan het langste eind trok.

Gunstige WK-loting bij verlies van Spanje

Het verlies van Oranje is een teleurstelling, maar het biedt ook voordelen. Hierdoor komt Oranje namelijk terecht in Groep G, die bestaat uit vijf landen: Polen, Finland, Litouwen en Malta. Dat is op het oog een stuk gunstiger dan Poule E met ploegen als Turkije, Georgië en Bulgarije.

Nederland kent tegenstanders in WK-kwalificatie na verloren Nations League-thriller met Spanje Het tweeluik tussen Nederland en Spanje in de kwartfinales van de Nations League wordt zondagavond beslist. En het gaat om meer dan alleen plaatsing voor de Final Four. Oranje weet dankzij het zenuwslopende tweeluik met welke landen het moet afrekenen in de WK-kwalificatie.

Alles over Nations League

Check hier het laatste nieuws over de Nations League, bekijk ook het aankomende programma, de standen en de eerdere uitslagen en via onze speciale landenpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete land, met natuurlijk Nederland uitgelicht.