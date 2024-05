Niet alles wat PSV aanraakt verandert in goud: beloften verliezen Premier League International Cup

Francesco Farioli speelt volgend seizoen niet in de Champions League, ongeacht of hij bij OGC Nice of Ajax voor de groep staat. Woensdagavond verloor Farioli met Nice van Paris Saint-Germain, dat al kampioen is, en daardoor zijn de derde en vierde plek definitief uit zicht. PSG was de sterkste in een foutenfestijn: 2-1.