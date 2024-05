PSV gaat week voor einde seizoen op vakantie: 'Daar gaan we feest vieren'

PSV verloor zondag de kans om een recordaantal punten te vergaren. De voorlaatste wedstrijd van het seizoen, uit bij Fortuna Sittard, eindigde in een 1-1 gelijkspel. Na afloop zei Jerdy Schouten dat de hele selectie deze week op vakantie gaat.

En dat terwijl er nog een speelronde op het programma staat. PSV is al kampioen hoeft in de laatste wedstrijd van het seizoen nog maar één mijlpaal te halen: in alle wedstrijden minstens een doelpunt maken. Dat lukte nog geen enkele ploeg ooit. Zondag om 14.30 uur sluit PSV het successeizoen af met een thuiswedstrijd tegen RKC.

PSV redt het niet tegen Fortuna Sittard en ziet recordjacht na feestweek stranden PSV heeft bij Fortuna Sittard twee punten laten liggen. De landskampioen speelde 1-1 gelijk in Sittard. Daarmee zijn de Eindhovenaren het record van Ajax in seizoen 1971/72 uit het oog verloren.

Ibiza

Dat doet het wel met een vakantie achter de kiezen. Na de kampioenswedstrijd tegen Sparta op 5 mei en de festiviteiten na afloop, inclusief huldiging, heeft de selectie nog een feestje te gaan. De PSV-spelers én staf vliegen maandag naar het Spaanse eiland Ibiza 'om daar een feestje te vieren', zei Schouten na afloop tegen ESPN.

'Feestje vieren'

"We gaan daar niet alleen over deze slechte wedstrijd tegen Fortuna in zitten. We gaan vooral een feestje vieren en van het geweldige seizoen genieten." Vakantie, terwijl het seizoen nog niet eens voorbij is. Is dat niet gek? "Dit is de enige week dat het kon, dus doen we het maar", geeft Schouten eerlijk toe.

'We moeten wel beter voor de dag komen'

De middenvelder, die tegen Fortuna het enige PSV-doelpunt maakte, vindt dat het ook moet kunnen, zo'n weekje weg. "Ik vind het niet raar, maar wel dat we volgende week beter voor de dag moeten komen dan nu. Dat zorgt wel voor een extra motivatie."