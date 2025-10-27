Het afgelopen speelweekend ging het veel over een artikel van ESPN over de gang van zaken bij Ajax. Zowel trainer John Heitinga als oud-rvc-lid Danny Blind reageerden woedend op de onwaarheden in dat stuk. Presentatrice Noa Vahle heeft in de Oranjezondag echter exclusieve informatie gedeeld nadat ze Blind aan de telefoon heeft gesproken.

Het verhaal rond Ajax en ESPN begon toen de tv-zender vrijdagochtend een artikel plaatste met daarin veel onthullingen over de chaos bij de Amsterdamse club. Zo werd er bijvoorbeeld gezegd dat Oscar Gloukh zich na de eerste training afvroeg of hij wel met de A-selectie had meegetraind en werd er gezegd dat niet iedereen binnen Ajax blij was met de komst van James McConnell. Ook over het vertrokken rvc-lid Blind werden er wat dingen geschreven en daar was de oud-voetballer absoluut niet blij mee.

Zo zou Blind graag zijn zoon Daley terug bij Ajax gehad willen hebben en zou dit door bijvoorbeeld Heitinga en Alex Kroes zijn afgewezen. Daardoor zou Blind de raad van commissarissen bij Ajax hebben verlaten. Daarnaast zou hij een rol als technisch directeur alsnog ambiëren. In gesprek met het Algemeen Dagblad liet Blind weten dat dit complete onzin is. De oud-voetballer wil niet terug naar Ajax en hij zou zelfs zijn zoon hebben afgeraden om nog terug naar Ajax te komen.

Vervolgens deed Heitinga hier voor de wedstrijd tegen FC Twente (2-3) nog een schepje bovenop. De coach gaf in zijn interview bij ESPN aan dat hij de zender enkel vanwege 'contractuele verplichtingen' te woord stond. Heitinga liet weten dat het artikel vol stond met ontwaarheden en hij was 'niet boos, maar wel heel teleurgesteld'.

Noa Vahle

In de Oranjezondag vertelt Vahle dat ze Blind ook nog om een reactie heeft gevraagd na zijn felle tirade in het AD. "Ze schreven daar dingen over Danny Blind en die heeft ook flink van zich afgebeten. Ik heb hem vandaag nog aan de telefoon gehad. Hij heeft ook tegen andere media gezegd dat hij 64 is en dat hij de helft van het jaar in Spanje zit. Hij ambieert absoluut een technische rol niet. Dat is volgens hem totale onzin. Daarnaast heeft hij ook zijn zoon Daley Blind zelfs afgeraden om naar Ajax te komen."

Toch vindt Vahle het ook wel een goed teken dat bijvoorbeeld Heitinga zo van zich afbijt. "Als je zo'n artikel schrijft en er staan dit soort dingen in die niet kloppen, dan is dat natuurlijk wel vrij pijnlijk. Ik begreep ook wel dat Heitinga even van zich afbeet. Ik vond het eigenlijk wel goed dat ik van hem zag dat hij van zich afbeet. Dat vuur mis ik een beetje bij hem en dat zag ik wel vandaag."