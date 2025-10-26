Een opmerkelijk beeld voorafgaand aan de Eredivisie-wedstrijd FC Twente - Ajax. Trainer John Heitinga, die onder vuur ligt bij Ajax, onderbrak het interview met ESPN-verslaggever Cristian Willaert om een statement af te geven. Het zorgde bij de kijkers voor verbazing en bij de analisten voor lof.

Willaert begon zijn voorgesprek met Heitinga over de druk die op Ajax ligt. Maar voordat hij zijn eerste vraag aan de geplaagde trainer kon stellen, onderbrak Heitinga hem. "Eerst iets anders, sorry dat ik je onderbreek. Ik denk dat je wel begrijpt waarom ik hier sta. Dat is alleen vanwege de contractuele verplichtingen met ESPN. Jullie hebben afgelopen week een artikel uitgebracht waar zoveel onwaarheden in staan. Dat vind ik en dat vinden wij kwalijk. Laten we ons richten op de wedstrijd van vandaag."

'Ik heb geen interview gezien'

De verslaggever van ESPN probeerde zich te herstellen en legde aan de kijkers uit dat het ging om een artikel waarin ESPN met zo'n twintig mensen binnen Ajax sprak over de zorgwekkende situatie. Daarna ging hij met Heitinga dan maar verder in op FC Twente - Ajax. Hij probeerde zijdelings ook nog te verwijzen naar de woorden van keeper Remko Pasveer, die weigerde antwoord te geven op vragen over het functioneren van trainer Heitinga. "Ik heb geen interview gezien, dus ik richt me op deze wedstrijd, ook met Remko", reageerde Heitinga kortaf.

'Een hoop chaos'

Alle andere pogingen van ESPN om Heitinga te laten vertellen over de druk, leverden nul op het rekest op. "Ik snap dat je nieuwsgierig bent, maar ik richt me op nu." Waarom Heitinga uitgerekend nu zo boos is op een artikel over hem en zijn functioneren, is hij glashelder. "Die onwaarheden zorgen voor een hoop chaos. Als ik met spelers moet gaan zitten, die zeggen dat bepaalde dingen helemaal niet of niet zo gezegd zijn... Dat zorgt allemaal voor onnodige situaties. En dat na een artikel dat werkelijk nergens op sloeg."

Lof van Hiddink

Volgens de Ajax-trainer klopte er nauwelijks wat van de inhoud van het betreffende artikel en beende hij na een korte hand snel weg na de laatste woorden van Willaert. In de studio van Goedemorgen Eredivisie gaf ex-toptrainer Guus Hiddink Heitinga complimenten. "Ik vind dit goed, heel goed. Hij is lekker ferm." Ook ex-voetballer Bram van Polen, die analist is tijdens FC Twente - Ajax, snapt de reactie van Heitinga wel.