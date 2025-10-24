De onrust bij Ajax groeit met de dag. Vrijdagochtend meldde ESPN dat meerdere spelers hun vertrouwen in trainer John Heitinga verliezen. En nu laat ook clubicoon Danny Blind, tot voor kort commissaris bij de club, van zich horen. De 64-jarige oud-international stapte vorige maand op en doet nu voor het eerst zijn verhaal over de chaos binnen Ajax.

Blind reageert in het Algemeen Dagblad fel op verhalen van ESPN dat de raad van commissarissen (RvC) de komst van John Heitinga als trainer zou hebben doorgedrukt afgelopen zomer. Volgens hem is dat 'volstrekte onzin'. "Wat Heitinga betreft is het juist totaal andersom gegaan. Als RvC waren we juist heel kritisch", zegt hij.

"Toen de directie met John aankwam, hebben wij gezegd: jullie gaan erover, maar wij zijn kritisch. De rugzak van Heitinga als trainer is niet vol. Je moet er een zware, ervaren staf omheen zetten en dat is vervolgens niet gebeurd", is de 64-jarige Zeelander stellig.

Verhalen over zoon Daley doen Blind opnieuw pijn

Naast de kritiek op het beleid wil Blind ook afrekenen met de geruchten over zijn zoon Daley. Volgens sommige berichten zou hij boos zijn vertrokken omdat Ajax zijn zoon niet wilde terughalen, maar dat ontkent hij met klem. "Wat ik nu zeg, is met pijn in het hart, maar ik heb Daley juist geadviseerd níét terug te keren", legt hij uit.

"Niet in het Ajax zoals dat er nu staat. Toch blijft het maar terugkomen, de onzin dat ik mijn zoontje weer bij Ajax wilde en dat ik daarom ben gestopt. Dat slaat nergens op." Volgens Blind hield Ajax zelf wekenlang contact met zijn zoon, maar besloot de club uiteindelijk af te zien van een terugkeer. "Dat is prima, maar wees daar dan eerlijk over", zegt hij. "Zeg gewoon dat je het niet zag zitten. Nee is ook een antwoord."

Kritiek op beleid en transferzomer

Zijn vertrek heeft volgens Blind dan ook niets met zijn zoon te maken, maar alles met het beleid binnen de club. "Ik kan me niet vinden in hoe processen lopen", legt hij uit. "Het gaat om het halen van spelers en het zorgen voor balans in de selectie."

Hij noemt de afgelopen transferzomer 'rommelig en onsamenhangend'. Zo besloot de directie kort voor het einde van de transferperiode om Bertrand Traoré te verkopen, waarna in allerijl Kasper Dolberg werd aangetrokken. "Ik zei tegen Alex Kroes: Het is vijf voor twaalf. Dolberg kostte meer dan tien miljoen, voor een speler van 28 zonder restwaarde", was hij van mening. Ook de komst van Ko Itakura noemt hij onbegrijpelijk. "We wilden een ervaren nummer zes om Jordan Henderson te vervangen. In plaats daarvan werd een jongen van Liverpool gehuurd", doelt hij op de komst van James McConnell.

Voor Blind was dat de druppel. "Ik vind dat je strategisch logische keuzes moet maken en zorgvuldig te werk moet gaan", besluit hij. "De vorige RvC sneuvelde omdat dat niet gebeurde. Deze zomer ging het opnieuw mis. Dát is het verhaal", sluit het RvC-lid af.

Zijn kritiek sluit naadloos aan bij de onrust die momenteel ook binnen de selectie voelbaar is. Volgens ESPN verliezen meerdere spelers het vertrouwen in Heitinga. Nieuwkomer Oscar Gloukh keek tijdens zijn eerste training verbaasd rond en vroeg zich hardop af of hij met het eerste elftal of met Jong Ajax had meegetraind. De druk op Heitinga neemt toe, terwijl Ajax steeds dieper wegzakt in onzekerheid – zowel op het veld als daarbuiten. Dan wacht zondag ook nog eens de traditioneel lastige uitwedstrijd tegen FC Twente.

