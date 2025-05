Openhartige Dirk Kuijt blikt terug op moeilijke tijd: 'Dat was heel heftig'

Dirk Kuijt lijkt de deur al sneller dan verwacht achter zich dicht te trekken bij Beerschot. De Nederlandse trainer van de gedegradeerde Belgische club geeft daags voor de laatste wedstrijd van het reguliere seizoen een openhartig interview in een Belgische krant, waarbij zijn woorden duidelijk zijn.

"De kans is groot dat dit mijn laatste interview is als trainer van Beerschot", opent hij het gesprek bij Het Laatste Nieuws (HLN). "Twee keer heb ik het heel zwaar gehad. Na het vertrek van Thibaud Verlinden (Kuijts 'favoriete' speler, red.) en na de nederlaag op Antwerp. Toen zaten we met heel veel problemen. Een wedstrijd die we kansloos verloren en na de wedstrijd zaten we ook nog eens twee uur vast in de kleedkamer (door wangedrag van de Beerschot-fans, red.). Iedereen mocht naar huis, behalve wij. Dat was heel heftig. Daar hebben we de bodem aangetikt."

'Niet verder'

Ondanks de moeilijke momenten, waarin hij twijfelde om zelf al op te stappen, bleef de oud-speler van Feyenoord en Liverpool zitten. Nu de laatste wedstrijd, zaterdag tegen Cercle Brugge, gloort, legt Kuijt zich neer bij zijn lot. Mét hem een niveautje lager spelen in België lijkt er voor de voormalig aanvaller niet in te zitten. "In voetbal weet je het nooit. Ik heb enkele maanden geleden al voor mezelf uitgemaakt dat ik op deze manier niet verder kan en wil."

'Zo simpel is het'

Kuijt geeft een hoop voorbeelden waarom het dit seizoen niet werd wat hij ervan hoopte. "De omstandigheden waarin we dit seizoen moesten werken, waren zeer lastig. Ik acht de kans klein dat dat op de korte termijn zal veranderen. En dus is de kans groot dat dit mijn laatste interview is als trainer van Beerschot, ja. Je kan wel mooie verhaaltjes vertellen. Maar als je geen veld hebt om op te trainen, dan heb je geen veld. Zo simpel is het."

'Met pijn in het hart'

En zo lijkt ook Kuijts tweede avontuur als trainer te mislukken, nadat hij ook al bij ADO Den Haag in de Keuken Kampioen Divisie vroegtijdig het veld moest ruimen. "Ik ben nog altijd niet perfect - ik zal dus ook bij Beerschot fouten hebben gemaakt - maar ik kan mezelf wel in de spiegel kijken. Ik heb het hier echt naar mijn zin. Ik heb hier een heel fijne tijd gehad en zou het oprecht mooi vinden om mijn carrière in België voort te zetten, al zal het dan allicht niet bij Beerschot zijn. Met spijt in mijn hart."