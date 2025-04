Ex van oud-topvoetballer Kuijt weer gelukkig in de liefde: 'Totáál ander persoon dan Dirk'

Oud-profvoetballer Dirk Kuijt hertrouwde in 2023 nadat hij en zijn ex Gertrude van Vuuren even daarvoor na meer dan vijftien jaar uit elkaar gingen. De vechtscheiding bracht met name mij Kuijts voormalige vrouw een hoop verdriet, maar inmiddels lijkt ze weer gelukkig in de liefde.

Kuijt ging vreemd met Van Vuuren terwijl ze nog getrouwd waren. Dat gebeurde met zijn huidige vrouw Kate Ruinemans. Het overspel werd pas bekend toen de voormalig voetballer en de moeder van zijn vier kinderen uit elkaar gingen.

Pikante details vechtscheiding oud-voetballer Dirk Kuijt op straat: 'Hij kwam die verplichtingen niet na' Oud-topvoetballer Dirk Kuijt kende een heftige scheiding met zijn ex-vrouw Gertrude. Inmiddels zijn de zaken afgerond, al houdt het moddergooien niet op. Zo liggen er pikante details op straat over de vechtscheiding.

Waar Kuijt vrij snel hertrouwde, bleef Van Vuuren lange tijd alleen. Met haar vier kinderen, want de oud-voetballer zou volgens een bron nauwelijks oog voor ze hebben gehad. Pas sinds kort heeft Kuijt weer contact met zijn jongste zoon Aiden, die in de jeugd van Feyenoord voetbalt. Hij zou dus de opvolger van zijn vader kunnen worden.

Nieuwe vriend voor de ex van Kuijt

In de rechtbank vochten Kuijt en Van Vuuren de scheiding uit. Zij werd daarbij bijgestaan door een vermeende nieuwe liefde, weet Story. " Ze heeft Wouter via wederzijdse vrienden in Noordwijk leren kennen. Gertrude is blij dat ze een totáál ander persoon dan Dirk heeft getroffen", aldus een bron dicht bij de familie.

'Volledig ingestorte' ex-vrouw van Dirk Kuijt is kapot van 'bedrog': 'Zeer traumatisch' Dirk Kuijt (44) zit in zwaar weer bij Beerschot. De Belgische promovendus bungelt onderaan de hoogste competitie van het land. Ook in de privésfeer is er onrust rondom de Katwijker, nu zijn ex-vrouw verbaal hard naar hem uithaalt.

Volgens die persoon is Van Vuurens nieuwe liefde 'erg sociaal' en staat hij 'heel anders in het leven'. " Daarnaast is hij een vertrouwenspersoon voor de kinderen, die erg beschadigd waren. Het is fijn dat zij weer iemand in hun leven hebben, een man die hun moeder gelukkig maakt", beweert de bron.

Kuijt vermijdt de media

In het stuk van Story wordt ook de verslechterde ban van Kuijt met zijn kinderen aangehaald. De huidig trainer van Beerschot werd gevraagd naar zijn kant van het verhaal. "Aangezien de hele situatie erg aangrijpend is geweest voor mijn kinderen, heb ik ervoor gekozen om niet te reageren op vragen van de media", stelde hij.

Trainer Dirk Kuijt twijfelt over zijn toekomst: 'Dat voelde wel als een klap in mijn gezicht' Trainer Dirk Kuijt koerst met Beerschot af op degradatie uit de Belgische Jupiler Pro League. De club staat na dertig speelronden laatste, al kunnen de play-offs nog redding brengen.

Kuijt en Van Vuren hebben vier kinderen: dochter Noëlle en zoons Roan, Jorden en Aiden.