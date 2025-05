Dit is Dirk Kuijt: oud-topvoetballer werd held bij Feyenoord, maar kende privé lastige tijd met vechtscheiding

Scoren in de Champions League, de WK-finale spelen en kampioen worden in de Eredivisie. Niet veel Nederlanders presteerden wat Dirk Kuijt wel deed. De voormalig aanvaller (44) maakte furore als voetballer en nam op de mooist mogelijke manier afscheid, maar als trainer ging het hem daarna een stuk minder af. En ook zijn privéleven kreeg na het einde van zijn carrière een flinke knauw.

Via de amateurs van Quick Boys kwam Kuijt als jong talent bij FC Utrecht terecht. Al snel bleek hij bestemd voor een veel grotere club. Na het winnen van de KNVB Beker tekende hij bij Feyenoord. Daar werd hij een publiekslieveling. Ondanks de tegenvallende resultaten van de club, verdiende hij na een paar jaar een toptransfer naar Liverpool. Het zorgde voor huilende supporters, die niet wilden dat de aanvaller Rotterdam verliet.

Finales WK en Champions League

Bij Liverpool en het Nederlands elftal tikte Kuijt als speler aan het allerhoogste niveau aan. Hij scoorde in 2007 in de Champions League-finale tegen AC Milan (2-1 verlies) en met Oranje was hij een belangrijke pion in 2010 toen de WK-finale in Zuid-Afrika werd behaald. Hoewel hij in tegenstelling tot Arjen Robben, Robin van Persie, Wesley Sneijder en Rafael van der Vaart niet de meest stylistische speler in het elftal was, kreeg hij van bondscoach Bert van Marwijk veelvuldig het vertrouwen.

Dirk Kuijt in 2015 bij Liverpool met zijn vier kinderen © Getty Images

Frustratie bij Dirk Kuijt en zijn partner

Na een aantal jaar in Turkije bij Fenerbahçe keerde Kuijt in 2015 terug naar de plek waar hij écht groot werd: De Kuip. Het werden twee turbulente seizoenen, feilloos gevangen in een documentaire die over die periode werd gemaakt. De aanvaller kwam als routinier en vedette terug, maar was niet altijd zeker van een basisplaats. Tot zijn eigen frustratie en zeker die van zijn toenmalige partner Gertrude zat hij meer op de bank dan hem lief was.

Uiteindelijk werd het toch een droomafscheid op 14 mei 2017. Een tot ziens zoals je alleen in films ziet. Aanvoeder Kuijt kreeg in de kampioenswedstrijd van Feyenoord tegen Heracles weer een basisplaats. Het werd 3-1, drie keer Kuijt. De Kuip vierde de eerste Eredivisie-titel in 18 (!) jaar tijd.

Privéleven in het nieuws

Stilzitten deed Kuijt niet, want hij ging meteen aan de slag in de voetballerij. Eerst als assistent en (heel even) speler van 'zijn' Quick Boys en vervolgens als trainer van Feyenoord onder 19. Dat deed hij een aantal jaar, maar de stap naar het eerste elftal kon hij door omstandigheden nooit maken. In die periode kwam het privéleven van Kuijt, die ook opviel door cosmetische ingrepen, op een vervelende wijze in het nieuws.

Dirk Kuijt in betere tijden met Gertrude © Getty Images

Vechtscheiding na lang huwelijk

De man die in 2003 trouwde met Gertrude en met wie hij vier kinderen kreeg kondigde in 2020 een pijnlijke breuk aan. Dat ging echter niet met een vriendelijke handdruk, want de twee staan nog steeds lijnrecht tegenover elkaar. De vechtscheiding had grote gevolgen. Kuijt zag zijn kinderen naar verluidt liefst veertien maanden niet, zo meldde Story. "Hij was zelfs niet bij de wedstrijden van zijn kinderen."

In het geheim getrouwd

Kuijt is inmiddels weer (in het geheim) getrouwd. Hij is nu gelukkig met de tien jaar jongere Kate Ruinemans, de vrouw met wie hij een affaire had terwijl hij nog een relatie met Gertrude had. Het overspel zou volgens bronnen rondom de ex van Kuijt 'zeer traumatisch' zijn geweest. Inmiddels is Getrude, die nu weer Van Vuuren als achternaam heeft, ook weer verliefd. "Gertrude is blij dat ze een totáál ander persoon dan Dirk heeft getroffen", zo claimt Story.

De oud-prof zelf wil niet al te veel kwijt over de geruchtmakende breuk, maar Nederland kreeg ruim een jaar geleden wel een inkijkje in het leven van hem en Ruinemans. "We steunen elkaar in alles wat we doen. Je krijgt daar ook liefde en passie voor. Ik probeer haar heel erg te helpen", zo vertelde Kuijt in een fragment van RTL Boulevard.

De 104-voudig international timmert na zijn carrière opnieuw aan de weg in de voetballerij. In 2022 kreeg hij zijn eerste baan als hoofdtrainer. Hij mocht bij ADO Den Haag in de Keuken Kampioen Divisie laten zien wat hij waard was, maar dat werd een deceptie. Al in november werd hij vanwege slechte resultaten ontslagen.

Toekomst Dirk Kuijt

Momenteel is Kuijt trainer van het Belgische Beerschot. In zijn eerste seizoen pakte hij het kampioenschap op het tweede niveau en dus zijn eerste grote prijs als trainer. Seizoen twee werd bijzonder chaotisch. Bij de Belgische club was er van alles aan de hand. Zo was er geen trainingsveld en werd de aanvoerder zonder medeweten van Kuijt verkocht. Uiteindelijk bleek degradatie onafwandbaar en is het onduidelijk waar de toekomst van de oud-topvoetballer ligt.