Het leven van een technisch directeur in de voetballerij is een uitdagende balans tussen zakelijkheid en emotie. Peter Hofstede, TD van Telstar, spreekt in de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine openlijk over zijn professionele eenzaamheid en de complexe relaties die dit beroep met zich meebrengt. "De band met Mike Snoei is het nog steeds niet hersteld...", stelt Hofstede.

Beluister De Maaskantine met Peter Hofstede

Weinig échte vriendschappen

De voetballerij lijkt vaak een wereld vol glans en glamour. Vooral als je de sociale media-posts van profvoetballers voorbij ziet komen, waar de hartjes je om de oren vliegen. Hofstede benadrukt dat hij weinig echte vriendschappen heeft overgehouden aan zijn carrière in deze wereld. "Echt mensen die voor je klaar staan, dat zijn er maar weinig."

De oud-voetballer van onder meer ADO Den Haag en De Graafschap weet wel één vriend te noemen. "Ik heb met Ronald Waterreus altijd heel goed contact gehad. Maar sommige dingen verwateren ook op een of andere manier. Misschien heb ik er zelf ook wel debet aan, hoor. Soms denk ik: het zou leuk zijn om een keer weer af te spreken", vertelt Hofstede, die een ongekend drukke zomer achter de boeg heeft na de promotie van Telstar naar de Eredivisie.

Is het eenzaam beroep?

Hofstede beëindigde zijn loopbaan als voetballer in 2006 en kwam vervolgens terecht in het vak van technisch manager bij ADO Den Haag. Inmiddels doorgewinterd in zijn rol, kent hij de dynamiek van het vak door en door. Hij geeft aan bewust afstand te houden. "Je krijgt best een goede sterke band met een hoofdtrainer of met spelers, maar je weet dat je op een gegeven moment moet zeggen: jouw contract wordt niet verlengd of ik moet je ontslaan. Dat wordt je kwalijk genomen. Daar verlies je heel veel mensen mee. En dan wordt er gedaan alsof ik degene ben in mijn eentje die zegt: we gaan niet verder..."

De relatie met Mike Snoei

Een voorbeeld van zo’n complexe band is zijn verkoelde relatie met Mike Snoei, oud-hoofdtrainer van Telstar. "Soms is het écht heel lastig om het niet persoonlijk te laten worden. Ik ben naar Telstar gekomen op advies van Mike. Hij ging terug naar Telstar en vroeg of ik ook wilde komen. Ik zag hoeveel energie hij in het team stak, wat hij er voor deed en ervoor liet. Het eerste jaar was ook prima, maar in het tweede jaar waren de resultaten minder. Het geloof in de groep was minder en het ging echt niet goed. Dan moet je een besluit nemen dat het niet verder gaat en dat is mega lastig."

Hofstede herinnert zich goed hoe de band met Snoei afkoelde na diens ontslag. "Met Mike is het nu nog steeds niet hersteld. Als ik hem tegenkom, dan geef ik hem een hand. Maar er is geen band meer. Dat is wel jammer soms", vervolgt hij.

Advies van Robert Maaskant

In de podcast deelt presentator Robert Maaskant, zelf ooit trainer bij RBC Roosendaal, een soortgelijke ervaring. "Ik heb dat met Jan Pollemans gehad. Ik ben op een gegeven moment weggestuurd bij RBC. En ik dacht na een jaar of vijftien: ik ben niet iemand die ruzie maakt. Dus ik heb hem opgebeld en ben naar zijn huis toe gereden in Zeeland met gebak. We hebben dingen uitgesproken. En sindsdien lopen we nog steeds niet de deur plat, maar is het wel opgelost."

Hoewel Hofstede zich kan vinden in die woorden, lijkt een verzoeningsgesprek met Snoei er niet snel te komen. "Dat klopt ook, alleen soms lopen dingen wel zoals ze lopen en de wereld gaat door. Je hebt ook nauwelijks tijd om terug te kijken", besluit de beleidsbepaler op sportief gebied van Telstar.