Toen Telstar promoveerde verwachtte iedereen dat de logistieke veranderingen het grootste hoofdpijndossier zou worden in Velsen-Zuid, maar niets is minder waar. In de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine legt topman van Telstar, Peter Hofstede, uit wat wél de grootste kopzorgen geeft. "Waar haal je dat vandaan midden in IJmuiden?"

"Dat stadion, dat komt wel goed", schetst Peter Hofstede zijn gedachte nadat de krankzinnige promotie van Telstar had plaats gevonden. Ondanks dat iedereen met man en macht nog bezig is om het stadion klaar te krijgen voor de eerste wedstrijd vrijdagavond. "Ik heb twee andere hoofdpijndossiers", vertelt de technische man in gesprek met Robert Maaskant en Sportnieuws.nl-verslaggever Rick Kraaijeveld.

En die twee hoofdpijndossiers spelen zich ook in de omgeving af. "Dat was het trainingsveld. We hadden natuurlijk een kunstgrasveld in het stadion, waar we trainden. We moesten dus naar een grasveld, maar waar haal je die vandaan midden in IJmuiden? Dus dat wat een dingetje. Het tweede was de selectie", erkent hij.

Eredivisie-waardig maken

Daar stond - en staat nog altijd - veel te gebeuren. Eerst moest Telstar voor elkaar krijgen dat ze genoeg contractspelers hadden staan, dat waren er eerst niet genoeg namelijk. "Ik merk gewoon dat we met Telstar onderaan staan in de Eredivisie, wat selectie betreft. Wij willen graag nog een aantal Eredivisie-waardige spelers erbij, dan is Telstar simpelweg niet de eerste optie." Hij sprak wel met spelers die afgelopen jaar Eredivisie speelden, die vinden de club mooi maar besluiten toch wat anders te doen."

Maaskant, zelf ooit in hetzelfde schuitje als Hofstede, stelt veel huurspelers voor. "Daar hebben we ook al gesprekken over gevoerd. Dat is ook niet makkelijk want die jongens wachten allemaal tot het eind van de voorbereiding. Ga ik wel of niet spelen bij mijn eigen club? En als het antwoord nee is, dan kijken ze ook eerder naar bijvoorbeeld NAC, Heracles of Groningen", legt Hofstede uit. "Als ze bij ons komen denken ze toch als eerst aan degradatievoetbal.

Duel met Ajax

Wat dat betreft was het positieve duel met Ajax een opsteker voor Hofstede. "Ik merk dat er wat dingen zijn gaan draaien na die wedstrijd", zegt Hofstede. Dat Telstar nog altijd leuk voetbal speelt, heeft met één ding te maken: "De grote kern van de groep die gepromoveerd is, buiten El Kachati en Apau, zijn allemaal gebleven. Dus we konden hetzelfde voetbal spelen. De tactiek was helemaal bekend. Dus we hoeven ook niet heel veel, wat jij zegt, allemaal nieuwe spelers halen. Dat hebben we nooit bedacht. Maar dan moeten er nu wel drie aan de bovenkant bij. En zelfs dat is best lastig", geeft de technische man toe.

Huisvesting

Financiën zijn het probleem niet, denkt Hofstede. Hij vertelt dat er nog geen enkel gesprek is stuk gelopen op de financiën van de club. Toch krijgt Hofstede soms hulp uit een vreemde hoek. "Ik krijg spelers over heel de wereld aangeboden. Soms denk ik dat de nummers van technisch directeuren worden verkocht", lacht hij. Hij ziet van alles. Van niet-fitte spelers tot ongeduldige zaakwaarnemers. Maar vaakt denkt hij ook: "Hoe kan je zoiets aanbieden?"

Toch is Maaskant benieuwd: kijkt hij echt naar Nederlandse spelers of gaat hij ook de grenzen over? "Je komt vaak toch weer terug bij de bekende, betrouwbare zaakwaarnemers waarvan je weet dat het goed zit. De meeste Nederlanders zitten ook wel bij een bepaalde groep zaakwaarnemers", schetst Hofstede de situatie.

Te ver over de grens kan hij ook weer niet gaan. "Wij zitten ook nog met huisvesting. Ik heb graag spelers uit de omgeving Amsterdam of Alkmaar, die daar ergens al wonen. Nieuwe spelers moet je huisvesting vinden en dat is wel een gedoetje."

In de tweede aflevering van het nieuwe seizoen van de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine gaat Robert Maaskant samen met voetbalwatcher Rick Kraaijeveld in gesprek met Peter Hofstede, technisch directeur van Telstar. Hoe heeft hij afgelopen maanden met Telstar beleefd? Welke uitdagingen liggen er voor de club? Samen met Maaskant duikt Hofstede zijn jeugd in en blikt hij terug op bijzondere momenten uit zijn carrière.