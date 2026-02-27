In de Eredivisie wordt dit weekend extra aandacht besteed aan mentale gezondheid. Met een speciaal nummer van Typhoon én een openhartige documentaire waarin (oud-)profvoetballers spreken over de mentale druk en de gevolgen daarvan, wordt het thema onder de aandacht gebracht. PSV-trainer Peter Bosz juicht het initiatief toe. "Het is belangrijk dat spelers de ruimte voelen om te mogen falen."

Aanleiding voor deze actie is onder meer onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), waaruit blijkt dat 39 procent van de mannen in Nederland kampt met mentale problemen. Ondanks dat hoge percentage blijft het gesprek hierover vaak uit. Met een landelijke campagne wil het voetbal helpen het taboe te doorbreken en kwetsbaarheid bespreekbaar te maken.

PSV juicht het initiatief toe

Ook binnen de clubs zelf leeft het onderwerp steeds meer. PSV-trainer Bosz benadrukt het belang van mentale ruimte voor zijn spelers. "Mentale gezondheid is een groot begrip. Ik denk dat het belangrijk is dat mijn spelers vrij in hun hoofd zijn. Ik eis heel veel van ze", reageerde Bosz bij de persconferentie. "We hebben veel jonge spelers waar heel veel op afkomt. Dus wij vinden dat binnen PSV heel belangrijk."

Om die reden werkt PSV ook structureel met een sportpsycholoog, die nauw betrokken is bij de selectie. "Hij zit ook bij mij op kantoor", verklapt Bosz. "Het is belangrijk dat de jongens zich begrepen voelen en dat ze ruimte voelen om te mogen falen." De coach trekt daarbij een vergelijking met het onderwijs. "We moeten er ook niet te dramatisch over doen, want het hoort bij ons vak. Op school krijg je aan het einde examen, maar wij hebben elke week een examen. Spelers krijgen cijfers van de media en het publiek laat meteen weten wat ze ervan vinden."

Situatie met Guus Til

Bosz richt zich met name tot de jonge spelers, al blijven mentale problemen zeker niet beperkt tot talenten aan het begin van hun loopbaan. Ook routiniers krijgen er mee te maken. Een bekend voorbeeld binnen PSV is Guus Til. De middenvelder sprak vorig seizoen openlijk over zijn mentale gesteldheid en vertelde dat hij in bepaalde fases het innerlijke vuur even kwijt was.

Echte Mannen Huilen Niet

De campagne sluit aan bij de documentaire Echte Mannen Huilen Niet, die maandag 2 maart in Koninklijk Theater Tuschinski in première gaat. In de documentaire delen zeven (oud-)profvoetballers, onder wie Mark Diemers, Ron Vlaar, Ryan Donk en Edson Braafheid, openhartig hun verhaal over mentale uitdagingen en stellen zich kwetsbaar op.