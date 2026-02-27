Verschillende (oud-)profs proberen bij alle wedstrijden in de komende speelronde van de Eredivisie en eerste divisie het taboe over de mentale problemen in het voetbal te doorbreken. Dat doen ze met de actie 'Samen voor Kwetsbaarheid' in samenwerking met de 34 clubs uit het betaald voetbal, ESPN, de Cinetree Foundation en de Play Mental Foundation.

De oud-spelers vragen via een speciale videoclip en een documentaire aandacht voor dit maatschappelijke thema. "Problemen moeten bespreekbaar zijn. Want als het in je hoofd niet goed zit, dan werkt het lichaam ook niet optimaal", stelt oud-prof en initiatiefnemer Gianni Zuiverloon tegen het ANP.

Mentale problemen in het voetbal

Volgens de organisatoren zijn mentale problemen een onderschat probleem in het voetbal. Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat 39 procent van de mannen in Nederland te maken heeft met mentale problemen. De campagne roept op om die bespreekbaar te maken. "Je bent niet alleen en als je durft te delen wat op je hart ligt, sta je sterker", zo luidt de boodschap.

De boodschap richt zich op de ruim 10 miljoen voetballiefhebbers in Nederland en de ruim 1200 profvoetballers. Voor de negentien wedstrijden in het betaald voetbal wordt een speciaal geschreven nummer van rapper Typhoon afgespeeld in de stadions. Verder dragen de aanvoerders een vaantje met een boodschap en staan de reclameborden in het teken van de campagne. Zuiverloon is zaterdag aanwezig bij zijn oude club sc Heerenveen, die in het Abe Lenstra Stadion tegen Sparta speelt.

Rapper Typhoon

Volgens Typhoon is het "heel belangrijk" om over gevoelens te praten. "Sport en muziek bereiken miljoenen mensen en raken emoties die we vaak moeilijk onder woorden brengen", stelt de 41-jarige artiest. "Door die twee samen te brengen, kunnen we taboes doorbreken en het gesprek over mentale gezondheid openen op een manier die dichtbij voelt. En dat is nodig. Je kunt het niet alleen."

Documentaire

Op maandag 2 maart gaat in Koninklijk Theater Tuschinski de documentaire 'Echte Mannen Huilen Niet' in première. Daarin delen zeven (oud-)profvoetballers - onder wie coproducent Zuiverloon, Mark Diemers, Ron Vlaar, Ryan Donk en Edson Braafheid - hun verhaal over mentale uitdagingen in de sport. Zuiverloon en Braafheid hebben samen ook een podcast waarin ze mentale problemen in het voetbal bespreken.