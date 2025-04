'Ruud van Nistelrooij moet na dramatische serie vrezen voor rampscenario bij Leicester City'

De druk op Ruud van Nistelrooij neemt toe in Engeland. De manager van Leicester City is bezig aan een werkelijk dramatische periode in de Premier League en degradatie lijkt bijna onafwendbaar. Daarmee komt de positie van de 48-jarige Nederlander ook in het geding.

Met Van Nistelrooij aan het roer werden de laatste zeven Premier League-duels verloren. Misschien nog wel erger: er werd in al die potjes geen enkel doelpunt gemaakt. De laatste keer dat er wat te juichen viel in de competitie was op 26 januari, toen Tottenham Hotspur met 1-2 werd verslagen.

Gepikeerde Ruud van Nistelrooij bijt van zich af na opmerkelijk 'hondenincident' bij Leicester City Het loopt nog altijd niet op rolletjes met hoofdtrainer Ruud van Nistelrooij bij Leicester City. De Nederlander nam de club over toen het in de onderste regionen bivakkeerde en dat doet het nog steeds. Onlangs twijfelde RvN aan het professionalisme van zijn spelers.

Onmogelijke achterstand

Met zo'n abominabele serie is het niet zo gek dat Leicester kansloos lijkt in de strijd tegen degradatie. The Foxes staan voorlaatste en hebben met nog acht duels te gaan een achterstand van maar liefst 15 punten op het virtueel veilige Wolverhampton Wanderers. Sinds Van Nistelrooij begin december aan de slag ging bij de club, won het in de Premier League pas twee keer. Daarnaast werd er nog één keer gelijkgespeeld en werd er een potje gewonnen in de FA Cup.

Opvolger voor Ruud van Nistelrooij?

Door die prestaties is het maar de vraag of Van Nistelrooij mag aanblijven. Hij heeft nog een verbintenis tot medio 2027, maar het is afwachten of Leicester met hem verder wil. The Sun denkt te weten welke kandidaat de voorkeur geniet: Russell Martin. De 39-jarige manager is op dit moment clubloos na zijn ontslag bij Southampton, maar hij heeft daarvoor in de CHampionship indruk gemaakt met die club. Leicester ziet in hem misschien wel de ideale kandidaat om snel terug te keren in de Premier League, want in handhaving gelooft eigenlijk niemand meer.

Ruud van Nistelrooij grijpt na opmerkelijke ruzie hard in bij Leicester City Ruud van Nistelrooy heeft als trainer van Leicester City hard ingegrepen na een conflict met middenvelder Harry Winks. De Engelsman is uit de selectie gezet omdat hij niet kon voldoen aan een opvallende eis van de Nederlandse coach. Het is niet de eerste keer dat Winks negatief in het nieuws komt.

Ruzie met speler

Overigens heeft Van Nistelrooij het ook aan de stok met een van zijn spelers. Harry Winks ziet niet meer bij de selectie. Hij weigerde een opvallend verzoek in te willigen van de Nederlander en dus besloot Van Nistelrooij om de 29-jarige middenvelder uit de selectie te gooien. Hij ontbrak het vorige duel tegen Manchester City omdat hij weigert zo nu en dan een hotel te pakken. Winks woont op een flink stuk rijden van Leicester, maar pendelt telkens op en neer.

