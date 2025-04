Ruud van Nistelrooij grijpt na opmerkelijke ruzie hard in bij Leicester City

Ruud van Nistelrooy heeft als trainer van Leicester City hard ingegrepen na een conflict met middenvelder Harry Winks. De Engelsman is uit de selectie gezet omdat hij niet kon voldoen aan een opvallende eis van de Nederlandse coach. Het is niet de eerste keer dat Winks negatief in het nieuws komt.

Volgens The Telegraph botsten trainer en speler nadat Van Nistelrooij had voorgesteld dat Winks af en toe in een hotel dichter bij de club zou moeten verblijven. De middenvelder woont op ongeveer 160 kilometer van het trainingscomplex en rijdt die afstand dagelijks.

Van Nistelrooij wilde met zijn voorstel de fysieke belasting van Winks verminderen, maar de speler weigerde vanwege persoonlijke omstandigheden, waaronder de recente geboorte van zijn kind. De discussie escaleerde, waarna de 48-jarige Nederlandse oefenmeester besloot hem uit de selectie te zetten. Hierdoor ontbrak Winks afgelopen woensdag bij de 0-2 nederlaag tegen Manchester City.

Harry Winks eerder in de problemen

Winks was eerder dit seizoen al in opspraak geraakt tijdens een trip naar Kopenhagen met enkele teamgenoten. De groep hield tijdens een avondje uit een spandoek omhoog met daarop de tekst: "We missen je, Enzo Maresca", een duidelijke knipoog naar hun voormalige trainer die inmiddels bij Chelsea werkzaam is.

Het is op dit moment nog onduidelijk of Winks op korte termijn terugkeert in de selectie van Leicester City. Van Nistelrooij heeft zich nog niet publiekelijk uitgelaten over de situatie, maar gezien de ernst van het incident lijkt een breuk niet uitgesloten.

Zware tijden voor Ruud van Nistelrooij

De situatie voor Leicester City wordt met de week penibeler. De ploeg leed woensdagavond tegen Manchester City alweer haar veertiende nederlaag in de laatste vijftien competitiewedstrijden.

Met slechts 17 punten op de teller is het gat naar de veilige zeventiende plek inmiddels opgelopen tot 12 punten, waar Wolverhampton momenteel bivakkeert. Voor Van Nistelrooij lijkt lijfsbehoud in de Premier League inmiddels een bijna onmogelijke opgave te worden.

