Wouter Goes maakt met zijn acties op het veld de tongen los. De jonge verdediger doet er alles aan om het zijn directe tegenstander onmogelijk te maken. Goes' gedrag zorgt voor een flinke woordenwisseling tussen Johan Derksen en René van der Gijp aan tafel bij Vandaag Inside.

Van der Gijp was groot bewonderaar van AZ en keek graag naar ze. Maar dat is allemaal afgenomen sinds Goes achterin rondloopt. "Het was een heel fris elftal, waar je gewoon gezellig naar zat te kijken. Weet je wie die grauwe sluier er nou overheen gelegd heeft: die Wouter Goes. Daar moet je gewoon tegen zeggen: 'En nu stoppen'. Want we zitten elke week over zijn onzin te praten", vindt Gijp.

Volgens Van der Gijp moet het juist gaan over de kwaliteit van de talenten, zoals Kees Smit of Mexx Meerdink. "Niet over het achterlijke gedoe van Goes iedere week. Dan krijgt de club toch een negatief imago", denkt hij.

Verhitte discussie met Derksen

Dan grijpt Derksen in. "Ik geloof er niks van", is hij stellig. "Eén zo'n slechterik moet je er bij hebben. Er wordt tegenwoordig zo overdreven op gereageerd. Vroeger had iedereen zo'n speler in het team", weet hij nog. "Maar dat is het probleem Johan. Er wordt nu niet meer gesproken over het leuke voetbal van AZ. Of de acties van Meerdink of Smit. Maar over dat malle gedoe van Goes", reageert Van der Gijp enigszins gepikeerd.

"Jij stoort je er persoonlijk aan", beargumenteert Derksen. "Maar als die aanvallers leuke acties maken en scoren, dan is Goes niet meer irritant. Nu valt-ie op blijkbaar. Ik irriteert me helemaal niet aan die jongen. Het is een hele belangrijke pion voor dat elftal", verwacht Derksen. Van der Gijp denkt dat het imago van Goes gevolgen heeft voor spelers als Meerdink en Smit. "Mensen gaan alleen maar kijken hoe raar hij doet."

'Het is een vervelende jongen'

Van der Gijp geeft als voorbeeld dat het bij voetbalpraatprogramma's lange tijd over Goes gaat. Daar kan Derksen niets mee. "Al dat gezeik van die verslaggevers die daar allemaal schande van spreken en als papegaaien elkaar napraten...", roept Derksen. "Het is toch gewoon een vervelende jongen", mengt presentator Wilfred Genee zich in de discussie.

Derksen pareert de kritiek door te zeggen dat Theo Laseroms en Rinus Israel vroeger in hun tijd bij Feyenoord veel erger waren. "Ieder elftal kan zo'n klootzak gebruiken. Dat zijn jongens die voorop gaan in de strijd", aldus Derksen.