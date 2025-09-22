AZ-verdediger Wouter Goes haalt met zijn spel geregeld het bloed onder de nagels van zijn tegenstander vandaan. Ook afgelopen weekend in de wedstrijd tegen Feyenoord zorgde hij voor de nodige frustratie, wat wéér een punt van discussie is geworden in de media. Johan Derksen ziet de voetballer een hoop kritiek ontvangen. Iets waar hij het niet mee eens is.

Derksen begon zijn betoog tijdens de uitzending van Vandaag Inside op maandagavond. "Ik ga iets zeggen en dan zijn jullie allemaal tegen mij". Presentator Wilfred Genee kon al raden waar Derksen het over wil hebben. "Wouter Goes. Ja, dat dacht ik al."

Hetze

Dan neemt de Sigaarsnor het voor de AZ-verdediger op. "Ik steun Wouter Goes van harte, want er ontstaat een soort hetze tegen hem", zo vertelt Derksen. "Goes is een verdediger met een hele goede wedstrijdinstelling, die alles doet wat onze lieve heer verboden heeft om de tegenpartij het scoren te beletten."

Al ziet hij ook in waar veel mensen zich aan storen bij de speler. "Het is een hele belangrijke man voor AZ, maar er zit een steekje los. Hij overdrijft."

Feyenoord

Op zondag zorgde Goes weer voor de nodige frustratie bij Feyenoord door zijn trek- en knijpwerk. Deze irritatie is Derksen het niet mee eens. "Dan gaat Van Persie zeggen: 'Ik ga de KNVB daarover benaderen om in te grijpen'". Nee daar hebben we een scheidsrechter voor. Als Wouter Goes spelregels overtreedt, dan is er een scheidsrechter om dat te signaleren."

Derksen herinnert zich nog wel hoe het er vroeger aantoe ging. "In mijn tijd had ieder elftal een Wouter Goes waar je bang voor moest zijn. Ik vind dat er voor dit soort spelers ruimte moet zijn."

Gedrag van Goes

AZ-verdediger Wouter Goes ligt de laatste tijd onder een vergrootglas vanwege zijn gedrag in het veld. Hij zou geregeld kleine duwtjes en tikjes uitdelen, soms zelfs als de bal niet in de buurt is. Volgens analisten neemt hij alles wel erg serieus en mist hij wat zelfspot. Daardoor dreigt hij bij andere spelers niet geliefd te raken. In de media wordt zijn gedrag zelfs 'idioot' genoemd, en soms lijkt hij in wedstrijden door te slaan in zijn fanatisme.