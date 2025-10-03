In de uitzending van Vandaag Inside op vrijdag kwam René van der Gijp met een typische Gijp-opmerking waarvan het publiek moest schuddebuiken. De voormalig PSV-speler had het over een product dat de meeste lezers vast wel consumeren: koffie.

Nadat Johan Derksen zei dat hij geen cappucino drinkt, maar wel graag een dubbele espresso achterover klokt, was het de beurt aan Van der Gijp om zijn koffiegewoontes te delen. Droogjes zei hij: "Ik drink 's ochtends koffie, al mijn hele leven. Maar ik vind het niet lekker."

Het hoort erbij

Maar hoezo drinkt hij het dan? "Ah gewoon, het hoort erbij. Iedereen doet dat. Ja. Als je in een hotel zit, komen ze ook. Als je op vakantie bent, espresso. Ik kan niet zeggen dat ik er van geniet ofzo. Ik drink gewoon koffie", zegt hij.

Vervolgens gaat gast Arend Jan Boekestijn los op het onderwerp. De voormalig VVD-politicus legt uit dat het belangrijk is om een goede vermaler te hebben, zodat de bitterheid uit de koffieboontjes verdwijnt. En Derksen blijkt voor zijn podcast een koffieproducent te hebben gestrikt als sponsor.

René van der Gijp lacht om keiharde scheet in De Bondgenoten: 'Daar kwam bloed bij!' 😂😂#vandaaginside #debondgenoten pic.twitter.com/2xRWrRvR0R — Vandaag Inside (@vandaaginside) October 3, 2025

Vervolgens vraagt Hendriks aan Van der Gijp wat hij wel lekker vindt 's ochtends. Een ondeugende glimlacht breekt dan door op zijn gelaat: "Ik kan wel wat verzinnen."

Minouche van der Gijp

Een dag eerder sprak Van der Gijp over serieuzere zaken. Zijn vrouw Minouche wordt bedreigd vanwege uitlatingen op social media. Ze geeft daarop haar mening over onder meer Gaza en de Nederlandse politiek. Vandaag Inside-presentator Wilfred Genee vraagt Van der Gijp of hij veel met zijn vrouw praat over Gaza.

"Nee, echt niet, oude reus", zo reageerde Gijp helder. "Ook als ik uit eten ga of wat dan ook, het gaat bij ons nul over Gaza. Mijn vrouw is er fanatiek in. Maar ik ben er eerlijk over. Als ik zo thuiskom en ik er met haar één uur over ga zitten praten, daar help ik niemand mee."

Genee reageert zo: "Je hebt toch een relatie?" Maar Gijp houdt voet bij stuk: "Maar ik help daar niemand mee. Ook in het kabinet, over Gaza, over Gaza. Zo van: 'Kijk mij eens een goed mens zijn'. Maar niemand in het kabinet kan er iets aan doen."