Spijkerhard oordeel over 'wanhopige' Ruud van Nistelrooij: 'Van slechte naar verschrikkelijke ploeg'

Nog even en Ruud van Nistelrooij degradeert met Leicester City. Of er moet een klein wonder gebeuren, maar daar geloven hijzelf en de Britse media niet meer in. Aan de andere kant van het Kanaal wordt een spijkerhard oordeel geveld over de Nederlandse oefenmeester.

"Ik heb van alles geprobeerd: andere spelers, een ander systeem. Maar het heeft geen resultaat opgeleverd", oogde Van Nistelrooij verslagen na de fikse nederlaag in eigen huis tegen Newcastle United (0-3). Het was voor The Foxes de achtste thuisnederlaag op rij. In al die duels scoorde zijn ploeg geen enkele keer, een negatief record in de hoogste klasse van het Engelse voetbal.

Ruud van Nistelrooij schrijft met piepjonge debutant op dramatische wijze geschiedenis in Premier League Ruud van Nistelrooij heeft met Leicester City op dramatische wijze geschiedenis geschreven. De Nederlandse coach zag zijn team in eigen huis kansloos verliezen met Newcastle United (0-3) en dat was alweer de achtste thuisnederlaag op rij. Van Nistelrooij zorgde nog wel voor een opvallend moment door een piepjong talent te laten debuteren.

'Hij heeft een slechte ploeg omgetoverd tot een verschrikkelijke ploeg', oordeelt Daily Mail. 'Het lijkt steeds onwaarschijnlijker dat hij het einde van het seizoen haalt nu de ongewenste records zich om hem heen stapelen.' Het verschil met Wolverhampton, dat op de 'veilige' zeventiende plaats staat, is 15 punten. "Het belangrijkste zijn de club en de spelers, dat is alles wat ik kan zeggen nu", aldus Van Nistelrooij.

Kritiek op Van Nistelrooij

" Niets verbaast me met deze groep, deze manager en deze voetbalclub op dit moment. Mijn fase van woede is al voorbij, ze zuigen het leven uit me. Dit is zo slecht als het ooit is geweest en we zijn een club die ooit is afgezakt naar de League One", zegt BBC-analist Matt Piper over Leicester City. Hij ziet 'geen strijd, geen vastberadenheid, geen trots om het shirt te mogen dragen'. "Ze hebben een manager die in de dug-out verdwijnt."

The Guardian denkt dat de beslissing om Steve Cooper te ontslaan en Van Nistelrooij aan te stellen averechts heeft gewerkt.

Alles over Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.