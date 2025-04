Ruud van Nistelrooij schrijft met piepjonge debutant op dramatische wijze geschiedenis in Premier League

Ruud van Nistelrooij heeft met Leicester City op dramatische wijze geschiedenis geschreven. De Nederlandse coach zag zijn team in eigen huis kansloos verliezen met Newcastle United (0-3) en dat was alweer de achtste thuisnederlaag op rij. Van Nistelrooij zorgde nog wel voor een opvallend moment door een piepjong talent te laten debuteren.

Met een achterstand van vijftien punten op de veilige plekken in de Premier League was het voor Van Nistelrooij ongetwijfeld al langer duidelijk dat handhaving er niet meer in zal zitten. Dat werd maandag maar weer eens bevestigd toen Leicester na ruim tien minuten al tegen een 2-0 achterstand aankeek door twee goals van Jacob Murphy. Voormalig Leicester-speler Harvey Barnes schoot vlak voor rust de 0-3 binnen en dat bleek ook de eindstand.

Opmerkelijk advies voor Ruud van Nistelrooij bij noodlijdend Leicester City: 'Voor zijn carrière zou dat goed zijn' Het gaat op zijn zachtst gezegd niet lekker voor Ruud van Nistelrooij bij Leicester City. De afstand op de plek die lijfsbehoud betekent, bedraagt maar liefst 15 punten met een wedstrijd minder gespeeld. Degradatie lijkt haast onomkeerbaar voor de Nederlander. Al zou dat nog niet eens zo slecht voor hem zijn, vindt een collega van hem in Nederland.

Het betekende voor Leicester alweer de achtste thuisnederlaag op rij in de Premier League zonder een doelpunt te maken. Dat gebeurde nog niet eerder in de historie van de competitie. De seizoenkaarthouders van de ploeg van Van Nistelrooij konden op 8 december 2024 voor het laatst juichen door een doelpunt van hun team in de Premier League.

Piepjonge debutant

Van Nistelrooij zorgde in de tweede helft overigens nog wel voor een opvallend moment door Jeremy Monga in te laten vallen. Hij werd geboren op 10 juli 2009 en maakte dus op 15-jarige leeftijd al zijn debuut in de Premier League. Monga is met 15 jaar en 271 dagen de op een na jongste debutant ooit in de Engelse competitie. Alleen Arsenal-speler Ethan Nwaneri was in 2022 nog jonger: 15 jaar en 181 dagen.

'Ruud van Nistelrooij moet na dramatische serie vrezen voor rampscenario bij Leicester City' De druk op Ruud van Nistelrooij neemt toe in Engeland. De manager van Leicester City is bezig aan een werkelijk dramatische periode in de Premier League en degradatie lijkt bijna onafwendbaar. Daarmee komt de positie van de 48-jarige Nederlander ook in het geding.

Degradatie

Degradatie is voor het team van Van Nistelrooij nu wel heel dichtbij, want de achterstand op de veilige zeventiende plaats is maar liefst vijftien punten met nog zeven wedstrijden te gaan. Het doek kan al heel snel gaan vallen. Er bestaat zelfs een kans dat Leicester na de volgende thuiswedstrijd tegen Liverpool al gedegradeerd is. Voordat het zover is gaat de ploeg van Van Nistelrooij eerst nog op bezoek bij Brighton.

Alles over Premier League

