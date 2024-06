UEFA gigantisch voor paal gezet: lachende EK-mascotte blijkt indringer

Wout Weghorst stal zondag de show bij het Nederlands elftal door de winnende goal te scoren in de openingswedstrijd tegen Polen op het EK. Het heeft als gevolg dat de discussies losbarsten. In de eerste plaats over de rol van de spits in het Nederlands elftal, maar ook over wat zijn nieuwe club moet worden. Chris Woerts en Jaap Stalenburg zijn het niet met elkaar eens.