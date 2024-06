Swingend Duitsland laat niets heel van Schotland in openingsduel EK

Duitsland heeft in het openingsduel van het EK laten zien een van de kanshebbers voor de titel te zijn. Het gastland wervelde aan de hand van jonkies Florian Wirtz en Jamal Musiala langs Schotland, dat vlak voor tijd nog wel iets terug kon doen: 5-1.

De Schotse supporters zetten in de dagen voorafgaand aan het duel de binnenstad van München volledig op zijn kop, maar op het veld leek het alsof ook de spelers dagenlang aan het bier hadden gezeten. De Duitsers werden door het thuispubliek naar voren gejaagd en speelden de Schotten volledig overhoop.

Al snel leidde dat tot de onvermijdelijke openingstreffer van dit EK. Toni Kroos vond met een schitterende pass Joshua Kimmich aan de rechterkant van het veld. De rechtsback van Bayern zag op de rand van het strafschopgebied Florian Wirtz helemaal vrij staan en het supertalent van Bayer Leverkusen wist met die ruimte wel raad: 1-0. De 21-jarige Wirtz werd daarmee de jongste doelpuntenmaker ooit namens Duitsland op het EK.

Even later was het leeftijdsgenoot Jamal Musiala die de Duitsers al op 2-0 schoot. De speler van Bayern München kreeg de bal in het strafschopgebied voor zijn voeten en joeg de bal keihard tegen de touwen. Het waren daarmee de jonkies die het deden voor Duitsland.

De VAR redde Schotland nog door een gegeven strafschop terug te draaien, maar vlak voor rust gaf scheidsrechter Clement Turpin juist door een ingreep van de VAR een penalty aan de Duitsers en rood aan de Schotse verdediger Ryan Porteous. Kai Havertz schoot vervolgens raak vanaf elf meter.

Recordjacht

Duitsland lag met de ruststand mooi op schema om de grootste overwinning ooit op een EK te boeken. Dat record stond nu op een marge van vijf doelpunten. De Duitsers kwamen in de buurt, maar wisten het net niet te breken.

Invaller Niclas Füllkrug vond de bal halverwege de tweede helft voor zijn voeten en schoot snoeihard de 4-0 binnen. Even later leek Duitsland de 5-0 te maken en daarmee het record te evenaren, maar scheidsrechter Turpin kreeg van de VAR te horen dat de spits buitenspel stond.

Schotland deed vlak voor tijd zowaar nog iets terug. Daar had het wel veel hulp voor nodig, want de Duitse verdediger Antonio Rüdiger kreeg de bal na een vrije trap ongelukkig op zijn hoofd en zag dat doelman Manuel Neuer vervolgens kansloos was. Het laatste woord was echter voor Duitsland. Emre Can schoot knap de 5-1 binnen.

Grootste overwinning ooit op het EK

Duitsland grijpt daarmee net naast het record van de grootste overwinning ooit. Dat record wordt door vijf landen gedeeld. Viermaal werd het 5-0 en één keer eindigde een duel 6-1. Dat was trouwens het duel tussen Nederland en Joegoslavië in de kwartfinales van het EK in 2000. Het Nederlands elftal is daarmee de enige ploeg die ooit zes doelpunten wist te maken in een EK-wedstrijd.



EK Wedstrijd Uitslag 1984 Frankrijk - België 5-0 1984 Denemarken - Joegoslavië 5-0 2000 Nederland - Joegoslavië 6-1 2004 Zweden - Bulgarije 5-0 2020 Spanje - Slowakije 5-0

