Verrassende naam verdient meer dan Arne Slot: dit zijn de monstersalarissen in de Premier League

Het Franse 'L'Equipe' heeft de hoogste salarissen van spelers en managers in de Premier League onthuld. Arne Slot, die momenteel met Liverpool de koploper is in de Premier League, staat niet in de top 3 best betaalde managers. Een verrassende naam staat hoger op de lijst dan dan de voormalig coach van Feyenoord.

Pep Guardiola is de best verdienende manager van de premier league met een weeksalaris van 416 duizend pond, dat is omgerekend bijna een half miljoen euro. Mikel Arteta, die met Arsenal momenteel tweede staat in de Premier League, staat ook tweede op de lijst van best betaalde managers met een weeksalaris van 306 duizend pond (366 duizend euro). De derde plek is niet voor een van de nieuwe managers van Liverpool of Manchester united, Arne Slot en Ruben Amorim, maar voor David Moyes. De Schot, die na twaalf jaar terugkeerde bij Everton, strijkt per week 257 duizend pond, oftewel 307 duizend euro, op.

Manager: Maandsalaris: Pep Guardiola € 1.980.000 Mikel Arteta € 1.480.000 David Moyes € 1.230.000

Geen Arne Slot

Geen plek dus voor Slot in de top 3 best betaalde managers van de Premier League. Hij verdient per week namelijk 'maar' zo'n 153 duizend euro. Desondanks heeft de Nederlandse coach een salaris waar menig mens wel jaloers op is. Dat blijkt uit eerdere berekeningen van Lifestyle Magazine Manners.

Tijdsbestek: Salaris: Per jaar € 8.000.000 Per maand € 666.666,67 Per week € 153.846,15 Per dag € 21.917,81 Per uur € 913,24 Per minuut € 15,22 Per seconde € 0,25

Best verdienende spelers

Bij de hoogste salarissen van de Premier League-spelers zijn minder verassingen. Zo voert Manchester City-ster Erling Haaland de lijst aan. De Noor tekende eerder dit seizoen een monstercontract van 9,5 jaar en strijkt maandelijks maar liefst zo'n 2,6 miljoen euro op. Zijn ploeggenoot Kevin de Bruyne staat tweede.

De top vijf wordt gedomineerd door spelers van clubs uit Manchester. Manchester United is vertegenwoordigd door Casemiro (derde) en Marcus Rashford (vijfde), die momenteel verhuurd is aan Aston Villa. Liverpool-ster Mohamed Salah, die momenteel onderhandelt over een nieuw, verbeterd contract, verdient net zoals Casemiro zo'n 1.8 miljoen euro per maand. Raheem Sterling, die momenteel voor Arsenal speelt, staat samen met Rashford op een gedeelde vijfde plaats.

Speler: Maandsalaris: Erling Haaland (Manchester City) € 2.570.000 Kevin de Bruyne (Manchester City) € 2.060.000 Casemiro (Manchester United) € 1.800.000 Mohammed Salah (Liverpool) € 1.800.000 Marcus Rashford (Verhuurd aan Aston Villa) € 1.670.000 Raheem Sterling (Arsenal) € 1.670.000

