Dit is het enorme salaris van succescoach Arne Slot bij Liverpool in de Premier League

Liverpool pakte zondag de titel in Engeland en de grote man achter dat succes was natuurlijk Arne Slot. Hij werd de eerste Nederlandse coach die kampioen werd in de Premier League. Bij de status van internationale toptrainer hoort natuurlijk ook een vorstelijk salaris. Sportnieuws.nl zocht voor je uit hoeveel de succescoach verdient.

Hoewel het exacte salaris van Slot niet officieel is bevestigd, circuleren er genoeg betrouwbare schattingen. Een ding is duidelijk: Slot hoort bij de grootverdieners in de Premier League. De overstap naar Engeland heeft zijn bankrekening zeker geen windeieren gelegd.

Liverpool-kampioen Arne Slot doorbreekt Nederlandse vloek in Premier League en laat Engels cynisme verdwijnen Het leek een vloek: Nederlandse trainers in de Premier League. Keer op keer struikelden Nederlandse namen. Frank de Boer? Vernederd en afgedankt na amper vier wedstrijden bij Crystal Palace. Ronald Koeman? Een sterke start, maar genadeloos afgemaakt bij Everton. Dick Advocaat en Erik ten Hag? Verschillende verhalen, maar altijd dezelfde conclusie: net niet goed genoeg. En toen kwam Arne Slot bij Liverpool.

Salaris Arne Slot

Slot verdiende bij Feyenoord al een aardig salaris en dat steeg toen hij in 2023 zijn contract verlengde na interesse van Tottenham Hotspur. Zijn jaarsalaris steeg toen van €2 miljoen naar €2,9 miljoen, maar dat bedrag verbleekt in vergelijking met zijn verdiensten in Engeland.

Flink zakcentje voor Liverpool van Arne Slot: dit krijgt de kampioen van de Premier League Liverpool is de trotse kampioen van de Premier League. Na een klinkende zege op Tottenham vierde de stad het uitbundig met vuurwerk, gezang en een overweldigende trots. De tweede Premier League-titel sinds 1992 en de twintigste Engelse titel in de rijke clubgeschiedenis. Naast de sportieve eer staat Liverpool ook een financiële beloning te wachten. Maar wat krijgen ze precies?

De voormalige Feyenoord-trainer tekende vorig jaar een contract van drie jaar bij Liverpool en werd daar vorstelijk voor beloond. Volgens The Sun zou hij 6,2 miljoen pond per jaar verdienen en dat komt jaarlijks neer op ongeveer 7,7 miljoen euro. Dit indrukwekkende bedrag is exclusief eventuele bonussen. Het kan dus goed zijn dat de titel in de Premier League hem nog een extra zakcentje oplevert.

Tijdsbestek Salaris Per jaar € 7.700.000 Per maand € 641.666,67 Per week € 148.076,92 Per dag € 21.095,89 Per uur € 878,99 Per minuut € 14,64 Per seconde € 0,24

Dit is de vrouw van Arne Slot: onbekende Mirjam staat samen met hun kinderen al jaren aan zijde van Liverpool-trainer Er zal een dezer dagen vast een wijntje open gaan in huize Slot. De Nederlandse trainer Arne Slot bekroonde zijn debuutjaar als manager van Liverpool namelijk met de landstitel. De oefenmeester is sinds zijn vertrek bij Feyenoord voor het eerst in het buitenland actief als coach en wordt daarbij gesteund door zijn vrouw Mirjam en twee kinderen. Wat weten we eigenlijk van de partner van een van de bekendste trainers van Nederland?

Elke cent waard

Liverpool tastte dus diep in de buidel voor Slot, maar vooralsnog lijkt hij elke cent waard. Hij bezorgde de club afgelopen weekend voor het eerst sinds 2020 de landstitel. Liverpool was op het eigen Anfield met 5-1 te sterk voor Tottenham Hotspur en werd daardoor voor de 20ste keer kampioen in Engeland.

Zingende Arne Slot steelt de show bij kampioensfeest Liverpool: 'Enige wat ik kan doen' Arne Slot heeft Liverpool naar het kampioenschap geleid, en heel Liverpool en voetballiefhebbend Engeland konden meegenieten van deze prestatie. Ondanks de historische titel bleef Slot trouw aan zijn bescheidenheid, maar liet hij zijn muzikale kant toch even zien. De eerste woorden van de succescoach waren al zingend: "Jürgen Klopp, jalalala."

Hoewel The Reds maandelijks een flink bedrag overmaken naar Slot besparen ze flink ten opzichte van het salaris van zijn voorganger Jürgen Klopp. De Duitser zou in zijn laatste seizoen bij de Engelse grootmacht zo'n 18,5 miljoen hebben opgestreken. Slot richtte zich tijdens het vieren van de titel overigens nog tot zijn voorganger.

Alles over Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.