PAOK probeert de schok te verwerken na het verschrikkelijke verkeersongeval van dinsdagmiddag in Roemenië, waarbij zeven supporters van de Griekse voetbalclub om het leven kwamen. De club uit Thessaloniki heeft in de officiële winkels shirts te koop aangeboden met de voornamen van de overledenen en het rugnummer 12, en een ander shirt met de tekst 'Onsterfelijk' samen met de datum van de tragedie.

Bij de Griekse topclub is de verslagenheid groot na het heftige verkeersongeluk in Roemenië. Dinsdagavond kwamen de trainer en een aantal spelers bloemen leggen bij het Toumba-stadion, waar op dat moment al een grote herdenkingsplek was ingericht met honderden sjaals, bloemen en kaartjes, ook werden tientallen kaarsen aangestoken. Woensdagochtend werd er een minuut stilte gehouden voorafgaand aan de laatste training.

Gelimiteerde oplage van speciale shirts

De reeks initiatieven om de nagedachtenis te eren van de fans die omkwamen in de minibus die frontaal botste met een vrachtwagen, werd voortgezet met een bijzonder marketingidee. PAOK heeft een gelimiteerde editie van zwart-witte shirts uitgebracht met het nummer 12 op de rug, het symbolische nummer van de supporter, en de namen van de overledenen.

Onsterfelijk

Naast deze collector's items brengt de club uit Thessaloniki ook een shirt op de markt met de tekst 'Immortal 27/1/2026', waarmee de onsterfelijke herinnering aan de jongeren die te vroeg zijn heengegaan wordt verbonden met de dag van de ramp op de weg in het Roemeense district Timiș.

Zeven supporters verongelukt

De tragedie vond dinsdagmiddag plaats, toen zeven supporters van PAOK omkwamen nadat de minibus, die vanuit Griekenland onderweg was naar Frankrijk, een inhaalmanoeuvre uitvoerde. Bij de poging om terug te keren naar zijn eigen rijstrook raakte de minibus een tankwagen en werd vervolgens op de tegenovergestelde rijbaan geslingerd, waar het frontaal en op snelheid botste met een vrachtwagen.

Verkeerde inhaalactie

De fans waren op weg naar Lyon, waar PAOK donderdagavond de laatste wedstrijd van de Europa League-groepsfase zou spelen. Na het ernstige ongeval werden alle reizen van Griekse supporters naar Frankrijk geannuleerd, omdat de gastheren het vak voor de Grieken in de tribunes van het Groupama Arena hadden gesloten.