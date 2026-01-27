Er heeft zich een groot drama afgespeeld in Roemenië. Daar zijn supporters van de Griekse voetbalclub PAOK omgekomen toen ze op weg waren naar een Europese uittrip. Daarbij vielen zeven doden en raakten meerdere mensen gewond.

Fans uit Thessaloniki waren onderweg naar Frankrijk, waar hun team donderdag een Europa League-wedstrijd tegen Lyon zou spelen. De tragedie voltrok zich toen de minibus waarin ze zaten op de verkeerde weghelft terechtkwam en frontaal botste met een vrachtwagen. In Roemenië zijn schokkende beelden vrijgegeven waarop te zien is hoe het voertuig met PAOK-fans naar de andere kant van de weg zwenkt en inrijdt op een tegemoetkomende vrachtwagen.

Door de enorme impact is de minibus volledig vernietigd; alleen verspreide brokstukken bleven achter op de weg. De beelden die in Roemenië circuleren, getuigen van de angstaanjagende omvang van dit ongeval.

Bestuurder minibus omgekomen

Volgens de laatste informatie is de bestuurder van de minibus een van de dodelijke slachtoffers. Een woordvoerder van de politie heeft verklaard dat de oorzaak van het ongeval onjuist inhalen door de chauffeur van de minibus was. De tragedie doet denken aan een eerder verkeersongeval met fans van PAOK. In 1999 overleden zes fans nadat ze op de terugreis waren van een bezoek aan Athene.

'Woorden schieten tekort'

Via X bracht PAOK een statement uit over het afschuwelijke voorval. "Woorden schieten tekort. Pijn doorboort lichaam en geest. Tranen stromen uit de ogen. Verdriet overweldigt je, dwingt je op je knieën, breekt je", schrijft de Griekse club. "Weer een zwarte dag. Weer een onuitsprekelijke tragedie voor de PAOK-familie."

Ο χρόνος σταματά. Παγώνει. Τα λόγια στερεύουν. Ο πόνος διαπερνά το κορμί και το μυαλό. Τα δάκρυα τρέχουν από τα μάτια. Η θλίψη σε κυριεύει, σε γονατίζει, σε διαλύει.



Μια ακόμα μαύρη μέρα. Μια ακόμα ανείπωτη τραγωδία για την οικογένεια του ΠΑΟΚ.



Καλό ταξίδι στα παιδιά μας, που η… pic.twitter.com/7OsUpzG0GW — PAOK FC (@PAOK_FC) January 27, 2026

"Onze oprechte deelneming aan de families van deze kinderen. In hun ondraaglijke verdriet zullen ze niet alleen zijn. De grote PAOK-familie zal altijd aan hun zijde staan ​​om dit verdriet zoveel mogelijk te verzachten. Slechts één wens... Nooit meer..."

Alles over Europa League

