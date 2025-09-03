Dolle vreugde in Arnhem. Vitesse kreeg woensdag te horen dat ze het hoger beroep van de uitspraak in het kort geding de KNVB hebben gewonnen. Daardoor krijgt de club haar proflicentie terug en kan Vitesse weer deelnemen aan de Keuken Kampioen Divisie. Zo ziet het programma van het zwaar gehavende Vitesse er komend seizoen uit.

Dankzij de afgenomen proflicentie miste Vitesse de eerste vier duels in de KKD dit seizoen. Hierdoor beleefden Almere City, FC Den Bosch, ADO Den Haag en De Graafschap al een vrije avond. Deze wedstrijden moet de club uit Arnhem dus komende tijd gaan inhalen. Het belooft dus een drukke periode te worden voor het Geel en Zwart.

Het wordt helaas geen sprankelend rentree in het betaald voetbal voor de Vitesse-fans. Als alles goed gaat, staat hun ploeg op 12 september op het AFAS Trainingscomplex hun eerste competitiewedstrijd te spelen tegen Jong AZ. De eerste wedstrijd in het Gelredome staat op de planning op 20 september tegen Helmond Sport. Het belooft volle bak te worden, Vitesse heeft immers de verkoop van seizoenskaarten weer online gegooid.

De KNVB had door de absentie van Vitesse de regeling rond de periodes aangepast. Door de rentree lijkt het erop dat het systeem weer als vanouds zal worden. In dat geval zal de eerste periode pas definitief worden afgerond wanneer Vitesse al haar inhaalwedstrijden heeft gespeeld.

Zelfs Europees voetbal lijkt mogelijk volgend seizoen

Het is nog onduidelijk of Vitesse door de teruggave van de proflicentie dit seizoen weer kan deelnemen aan het bekertoernooi, maar daar heeft het wel alle schijn van. Als de club wordt toegelaten, is Vitesse zelfs zes gewonnen wedstrijden verwijderd tot deelname aan het hoofdtoernooi van de Europa League.

Gehavende selectie

Toch blijft dit allemaal puur optimisme. De harde realiteit is dat Vitesse terugkeert in de KKD met twaalf punten in mindering en moet aantreden met een gehavende selectie. Naast de trouw gebleven Alexander Büttner heeft Vitesse volgens Transfermarkt.com slechts acht spelers voor het eerste elftal. De club uit Arnhem moet het dus vooral met spelers uit de eigen jeugd gaan invullen dit seizoen.

