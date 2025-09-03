Vitesse leek komend seizoen in geen enkele competitie te gaan voetballen nadat de proflicentie van de club werd afgepakt, maar de club kreeg die woensdag weer terug doordat het hoger beroep tegen die intrekking werd gewonnen. De Arnhemmers mogen dit seizoen dus weer spelen in de Keuken Kampioen Divisie. Dat moeten ze wel doen met een gemankeerde selectie, maar toch is er wel nog een grote naam actief bij Vitesse.

Vitesse kreeg de afgelopen zomer tik na tik te verwerken. Het raakte de proflicentie kwijt, verloor het beroep daartegen en kreeg ook ongelijk in een kort geding. Vitesse ging in hoger beroep tegen die laatste uitspraak en werd wonderwel in het gelijk gesteld. De club krijgt de proflicentie dus weer terug en mag komend seizoen weer in de Keuken Kampioen Divisie. Vitesse zal wel nog wat duels in moeten halen, want de competitie is al vier speelrondes onderweg. De Arnhemmers beginnen in ieder geval aan de competitie met 12 punten in mindering als gevolg van een eerdere puntenstraf.

Vitesse lijkt de competitie in ieder geval te moeten beginnen met een gemankeerde selectie, want na de uitspraak in het kort geding kwam er een ware leegloop op gang. Spelers mochten vanaf dat moment namelijk transfervrij vertrekken na een gesprek tussen de clubleiding en spelersvakbod VVCS. Daar maakten flink wat voetballers gebruik van en dus staat er inmiddels een gemankeerde selectie.

Ex-speler van Manchester United

De Duitse trainer Rüdiger Rehm stond onlangs met slechts negen spelers op het veld en dat is ook precies het aantal dat Vitesse nog onder contract heeft staan. Dat zijn voornamelijk jonge voetballers met Valon Zumberi (22), Dillon Hoogewerf (22), Marcus Steffen (22), Moustafa Moustafa (21), Ricardo-Felipe Schwarz (21), Adam Tahaui (20) en Jayden Siecker (20). Laatsgenoemde is ook de enige doelman die de club nog heeft. Justin Bakker haalt met zijn 27 jaar de gemiddelde leeftijd nog een stukje omhoog, maar dat doet de oudste speler van de selectie helemaal.

Ondanks de volledige leegloop staat er namelijk nog altijd een oud-voetballer van Manchester United onder contract bij de club. Alexander Büttner debuteerde in 2008 in het profvoetbal namens de club en keerde in 2024 terug voor zijn derde periode bij Vitesse. De linksback liet weten zijn club niet in de steek te laten en deed dat dus ook niet. Büttner stond van 2012 tot en met 2014 onder contract bij Manchester United en speelde in die tijd 28 duels. Büttner werd met de Engelse topclub in 2013 landskampioen, dat is nog altijd de laatste titel van de gevallen grootmacht.

Eerste duel in Keuken Kampioen Divisie

Het is nog onduidelijk wanneer Vitesse de eerste wedstrijd van het seizoen gaat spelen. De club stond in eerste instantie wel gewoon in het competitieschema van de Keuken Kampioen Divisie, maar werd daar op het laatste moment toch uitgehaald. Als dat oorspronkelijke wedstrijdschema toch weer gebruikt wordt, dan zal Vitesse in het weekend van 12 en 13 september een uitwedstrijd moeten spelen tegen Jong AZ. Daar hebben ze natuurlijk wel meer dan negen spelers voor nodig.

Alles over Keuken Kampioen Divisie

Check hier het laatste nieuws over de Keuken Kampioen Divisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.