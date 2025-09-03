Een bizarre wending in de zaak rond Vitesse. De Arnhemse club leek dood en begraven, maar is door de rechter in het hoger beroep over het verliezen van de profstatus in het gelijk gesteld. Dat betekent dat de club door de KNVB moet worden toegelaten tot de Keuken Kampioen Divisie.

Vitesse hoopte via een zogeheten turbo spoedappèl de beslissing van de KNVB om de licentie in te trekken ongedaan te maken. De club verloor vorige maand al een kort geding over de kwestie, maar ging daartegen in hoger beroep. Die zaak diende maandag bij het gerechtshof in Arnhem en twee dagen later is gebleken dat Vitesse het hoger beroep heeft gewonnen. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft besloten dat de intrekking van de licentie moet worden opgeschort en dat de KNVB kan starten aan het seizoen in de Keuken Kampioen Divisie.

Michel Schaay, Voorzitter van de Sterkhouders, reageert op de winst in het hoger beroep via een statement op de website van de club: “Deze uitspraak geeft ons lucht en perspectief. We zijn ontzettend blij dat het Hof de ernst van de situatie erkent en dat en de besluiten heeft geschorst. We blijven ons maximaal inzetten voor de toekomst van Vitesse. Nu eerst met de KNVB in gesprek om te zorgen dat de juiste beslissingen genomen worden door Vitesse en haar stakeholders.”

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden gaf ook een korte toelichting op de uitspraak: "Het hof vindt aannemelijk dat in de bodemprocedure die Vitesse is begonnen zal worden geoordeeld dat de besluiten van de Licentiecommissie en Beroepscommissie niet in stand kunnen blijven. Dit omdat ze onder hoge tijdsdruk zijn genomen en daardoor niet met de grootst mogelijke zorgvuldigheid tot stand zijn gekomen."

"Die zorgvuldigheid was wel nodig omdat het gaat om de meest verstrekkende sanctie voor een betaald voetbalclub. Ook vindt het hof voorlopig dat de commissies bij afweging van alle belangen in redelijkheid niet tot onvoorwaardelijke intrekking van de proflicentie hebben kunnen komen. Dit komt omdat het hof anders aankijkt tegen enkele overtredingen van het reglement waarop de besluiten zijn gebaseerd."

Turbulente weken

In de rechtszaal stonden Vitesse en de KNVB maandag tegenover elkaar. De advocaat van Vitesse omschreef de afgelopen weken - sinds het verloren kort geding over de ingetrokken proflicentie - als "turbulent". "Spelers liepen gratis de deur uit, de eigenaar van het stadion gaat andere evenementen inplannen op wedstrijddagen."

De advocaat van de voetbalclub vond dat Vitesse een kans verdient "om met een schone lei" te beginnen. "Een positieve uitkomst kent alleen maar winnaars." De advocaat van de KNVB vreesde echter "een sportieve chaos" als de beslissing wordt teruggedraaid, onder meer omdat er nu al vier speelronden zijn geweest in de Keuken Kampioen Divisie. "Vitesse verspeelde kans op kans, beschaamde telkenmale het vertrouwen en vergooide geboden kansen."

Ingetrokken proflicentie

Vitesse leek enkele weken geleden al definitief afscheid te hebben genomen van het profvoetbal na de laatste uitspraak door de rechter. De club uit Arnhem probeerde vervolgens de overstap naar het amateurvoetbal te maken, maar vorige week werd al bekend dat het zeker niet dit seizoen zal gebeuren.

De club zou dit seizoen eigenlijk uitkomen in de Keuken Kampioen Divisie, maar werd door het verliezen van de licentie op het laatste moment uit de competitie gehaald. Dat zorgde voor een ware leegloop bij de club. Inmiddels zijn er al flink wat spelers vertrokken doordat de club dit jaar geen profvoetbal kan spelen. Bij de laatste sessie stonden er slechts negen spelers op het veld tijdens de training onder hoofdcoach Rüdiger Rehm. Toch zal Vitesse binnenkort gewoon wedstrijden moeten gaan spelen.

Zware jaren voor Vitesse

Vitesse wandelde al enkele jaren langs de rand van de afgrond. De club kreeg tijdens de vorige paar seizoenen al meerdere keren enorme puntenstraffen en vorig jaar pakte de KNVB al eens de proflicentie af. Vitesse spande een procedure aan en kreeg de licentie daardoor toch weer terug. Dat zorgde ervoor dat de Arnhemmers afgelopen seizoen gewoon in de Keuken Kampioen Divisie konden spelen. Daarin werden ze door alle puntenstraffen kansloos laatste.

De club zou ook dit seizoen weer beginnen met twaalf punten in mindering, maar zover kwam het dus niet. De KNVB trok opnieuw de licentie in. Deze keer kreeg de club echter geen gelijk van de beroepscommissie van de bond en ook de rechter oordeelde onlangs in het voordeel van de KNVB. In het hoger beroep werd die uitspraak dus van tafel geveegd.