Lionel Messi mag dan al 38 jaar oud zijn, de Argentijnse supervoetballer is het scoren nog altijd niet verleerd. Sterker nog: in de herfst van zijn carrière schrijft hij nog rustig verder aan de geschiedenisboeken. Bij zijn club Inter Miami in de Amerikaanse topcompetitie MLS heeft hij nu weer een record te pakken.

Messi was woensdag- op donderdagnacht weer van levensbelang voor Inter Miami met twee goals en een assist. Hiermee komt zijn totaal op 37 doelpunten dit seizoen. Inter Miami verzekerde zich van een plek in de play-offs na een overtuigende 4-0 overwinning op New York City. De wereldkampioen scoorde ook al twee keer in de vorige wedstrijd tegen DC United. Miami staat nu op 64 treffers in de MLS. Vijf van de laatste zes MLS-duels eindigden met minstens drie goals, met een grote rol voor Messi.

Eerste speler ooit

Na zijn assist in de eerste helft werd Messi de eerste voetballer in de geschiedenis van de MLS die in opeenvolgende seizoenen bijdroeg (met een doelpunt of assist) aan minstens 35 doelpunten. Na zijn twee treffers in de tweede helft werd hij de vierde speler in de geschiedenis die acht wedstrijden met meer dan één doelpunt in één seizoen wist te noteren. Inter nam de leiding aan het einde van de eerste helft met een doelpunt van Baltasar Rodríguez, na een pass van Messi.

Luis Suarez ook van belang

De Argentijnse legende maakte er in de 74e minuut 2-0 van, toen hij de uitkomende doelman Matt Freese passeerde. Luis Suárez benutte in de 83e minuut een penalty, waarna Messi drie minuten later nog een doelpunt toevoegde. Oscar Ustari noteerde zijn zesde clean sheet van het seizoen. Het team van New York City zag zijn reeks van drie overwinningen eindigen.

MLS-seizoen

Het regulier seizoen in de MLS komt op 18 oktober ten einde, maar Inter Miami is nu dus al verzekerd van deelname aan de kampioensplay-offs. Daarin neemt de top-9 van de Eastern Conference en de top-9 van de Western Conference het in een onderlinge competitie tegen elkaar op. Uiteindelijk komt er aan de beide kanten van Amerika een winnaar uit en die strijden tegen elkaar op 6 december in de grote finale.