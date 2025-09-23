Lionel Messi is vooral bekend uit zijn jarenlange glorietijd bij FC Barcelona, maar na een periode bij Paris Saint-Germain is hij nu alweer enkele seizoenen actief voor Inter Miami FC. Dat is voor het Amerikaanse voetbal een godsgeschenk, zou je denken. Niet iedereen die er dichtbij staat heeft echter dezelfde mening.

Er is zelfs een voormalig speler uit de Major Soccer League die de situatie sinds Messi's komst 'dramatisch' noemt. Dat is de Poolse middenvelder Mateusz Klich. Die naam doet bij menig Eredivisie-volger nog wel een belletje rinkelen. Klich speelde in het verleden voor onder meer PEC Zwolle, FC Twente en FC Utrecht.

Terwijl de geruchten over een mogelijke contractverlenging van Messi bij Inter Miami de ronde doen, doet de 35-jarige middenvelder zijn verhaal. Hij speelde voor DC United en Atlanta United in de Major Soccer League en maakte Messi van dichtbij mee. Volgens de Pool is het helemaal geen goed nieuws dat de Argentijnse wereldster deel uitmaakt van de competitie en een club zó naar zijn hand zet.

Gewaarschuwd voor Messi

Het komt Inter Miami volgens hem in ieder geval niet ten goede. Klich waarschuwt spelers die het leuk lijkt om met de Argentijn te spelen. "Ik raad Miami niet aan zolang Messi daar is. Het is een dramatische club, mensen als traineres en fysiotherapeuten vluchten er weg", zo stelt hij in een interview met het Poolse Sport.

'Vader Messi heeft alles voor het zeggen'

Fan is de Pool absoluut niet van de gang van zaken bij Inter Miami. "Organisatorisch is het daar verschrikkelijk. Sterker nog: de vader van Messi heeft het daar voor het zeggen. Iedereen spreekt Spaans en je kunt niets doen zonder hun toestemming."

Messi heeft een behoorlijke enclave opgebouwd sinds zijn komst in 2023. Oud-ploeggenoten Sergio Busquets, Jordi Alba en Luis Suárez staan er ook onder contract en onlangs kwam ook landgenoot Rodrigo de Paul hem vergezellen. Klich ziet het met lede ogen aan en zou spelers die naar Amerika willen daarom een andere club aangevelen.

Alternatieven in de Verenigde Staten

“Ik zou New York aanraden. Red Bull heeft nu een beter stadion, maar [New York] City bouwt ook een fantastisch stadion. Er zijn clubs zoals Columbus Crew of Cincinnati, die uitstekende stadions en een geweldige basis hebben, maar de plek om te wonen is erg saai. Ik zou Nashville aanraden, als je de optie van Nashville SC hebt. Het is een prachtige plek, de hoofdstad van de countrymuziek. Portland en Seattle hebben een goede sfeer, maar het is het einde van de wereld,” voegde de huidige speler van het Poolse Cracovia toe.

Contract van Lionel Messi

Klich en Messi stonden overigens slechts één keer tegenover elkaar in hun carrière, vorig jaar. Inter Miami won toen met 1-0 van DC United, dankzij een doelpunt van Leonardo Campana in blessuretijd. De 38-jarige Messi heeft nog een contract tot het einde van dit seizoen, maar gaat het waarschijnlijk verlengen voor twee jaar. Daardoor blijft hij tot 2027 voetballen en sluit hij zijn loopbaan af in de Verenigde Staten. Mogelijk doet hij dus ook gewoon mee aan het WK voetbal van volgend jaar in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.