Voor het voetbalteam van Curaçao is het een droevige tijd. Dick Advocaat besloot om zijn job als bondscoach van het eiland op te geven. Maar voor de keeper van Curaçao, Eloy Room, is het wel een heuglijke week.

Advocaat (78) wil zijn volledige aandacht geven aan zijn dochter, die kampt met gezondheidsproblemen. "Ik heb altijd gezegd dat familie boven voetbal gaat," zei Advocaat via de bond.

Naast Advocaat heeft ook assistent Cor Pot afscheid genomen, net als teamarts Casper van Eijck. Curaçao plaatste zich vorig jaar met 156.000 inwoners als kleinste land ooit voor een WK. Advocaat zou komende zomer de oudste bondscoach ooit op een mondiale eindronde zijn geworden. Vrijwel alle internationals van Curaçao zijn geboren in Nederland.

Eloy Room

Dat laatste geldt ook voor doelman Eloy Room (37), die is geboren in Nijmegen. De doelman kwam uit voor onder meer PSV, Vitesse en Cercle Brugge. Inmiddels staat hij onder contract bij Miami FC, niet te verwarren met het Inter Miami van Lionel Messi. Miami FC speelt een divisie onder de MLS.

Room was een van de helden bij de ultieme wedstrijd van Curacao. Uit tegen Jamaica hield hij zijn doel schoon: 0-0. Dat ene puntje was in november 2025 genoeg voor WK-kwalificatie. De keeper ontsnapte toen Shamar Nicholson de lat raakte en de ingevallen Bailey Cadamarteri de paal trof.

Huwelijk

Het mooie nieuws rondom Room is dat hij is getrouwd met zijn partner, de Servische influencer Zorana Jovanović, beter bekend als Zorannah. Uit een post op Instagram blijkt dat de twee op donderdag 26 februari van dit jaar elkaar het ja-woord hebben gegeven.

Operatie

In de zomer van 2025 zei Zorannah op social media dat ze een borstverkleining wilde uitvoeren. Room blokkeert die ingreep. "Ik heb me erbij neergelegd dat ik nooit de borsten zal hebben die ik wilde. Ik heb een brede borstkas en mijn borsten zijn te groot. In 90 procent van de gevallen verberg ik ze", vertelde ze.

Curaçao

Curaçao speelt op het WK in het Amerikaanse Houston op 14 juni het eerste duel ooit op een WK, met Duitsland als tegenstander. Op 20 juni volgt in Kansas City een duel met Ecuador, waarna het de groepsfase afsluit op 25 juni met een wedstrijd tegen Ivoorkust in Philadelphia.

Curaçao begint volgende maand de voorbereiding op het WK met de FIFA-Series in Australië, waar de ploeg speelt tegen China (27 maart) en het gastland (31 maart).