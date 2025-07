Eloy Room wil niet dat zijn aanstaande vrouw haar borsten verkleint. Dat zegt de Servische influencer Zorana Jovanović, beter bekend als Zorannah. Zij zou graag een borstverkleining willen, alleen de Nederlandse keeper denkt er anders over.

Influencer Zorannah onthult voor de camera haar wens van een borstverkleining, maar haar aanstaande echtgenoot, Eloy Room, verbiedt het haar. "Ik heb me erbij neergelegd dat ik nooit de borsten zal hebben die ik wilde. Ik heb een brede borstkas en mijn borsten zijn te groot. In 90 procent van de gevallen verberg ik ze", vertelt ze in een openhartige video op sociale media.

"Eloy is er dol op en houdt van grote borsten. Toen ik in 2023 in Amerika aankwam, zei ik dat ik ze zou laten verkleinen, maar de man was depressief, dus daar is niets van gekomen", aldus Jovanović.

Dubbele operatie

Zorana heeft een paar jaar geleden twee borstoperaties ondergaan omdat ze niet tevreden was met haar uiterlijk. Dat is nog steeds het geval. Hoewel ze het zou aandurven om voor de derde keer onder het mes te gaan, is haar verloofde daar fel op tegen.

Verloving

Eind mei maakten Room en de Servische hun verloving bekend. Het huwelijk stond op losse schroeven, maar dat komt allemaal door het papierwerk. "Ik zie veel vragen over het huwelijk. Hierbij moet ik zowel mijn vrienden als mijn volgers teleurstellen, maar er komt geen bruiloft. Begrijp me niet verkeerd, we gaan trouwen, maar alleen voor de wet, gewoon tekenen."

Room was eerder getrouwd met foodblogger Lisa van Cuijk, met wie hij in 2020 een kind kreeg.

Keeper van Curaçao

De 36-jarige Room loopt al heel wat jaartjes mee. Zijn loopbaan bracht hem langs clubs als Vitesse, PSV en het Amerikaanse Columbus Crew, waar hij uitgroeide tot een publiekslieveling. Momenteel zit hij zonder club. Naast zijn clubcarrière is Room ook actief voor het nationale elftal van Curaçao, waarvoor hij tientallen interlands speelde. Onlangs kwam hij nog in actie op de Gold Cup, waar de ploeg van bondscoach Dick Advocaat in de groepsfase strandde.