Wim Kieft verwacht geen wonderen van Nederlands elftal op EK voetbal: 'Er zijn landen met meer kwaliteiten'

Het EK voetbal in Duitsland staat voor de deur en met het Nederlands elftal als een van de deelnemers, wordt er in ons land natuurlijk altijd gehoopt op een eindoverwinning. Volgens analist Wim Kieft is die kans klein, al verwacht hij in gesprek met Sportnieuws.nl wel dat Oranje ver komt in het toernooi.

"Nederland is altijd in staat om kwartfinales te halen", vertelt Kieft. "Daarna heb ik wel mijn bedenkingen. Er zijn landen met meer kwaliteiten, maar dat moet ook kunnen." De analist verwacht dan ook niet dat Oranje, zoals in 1988 met Kieft in een hoofdrol, de titel opnieuw pakt in Duitsland.

Speelschema EK voetbal 2024 | Alle wedstrijden van Oranje en de overige duels Het EK voetbal is van 14 juni tot en met 14 juli 2024 in Duitsland. Nederland is geplaatst en treft in Groep D achtereenvolgens Polen, Frankrijk en Oostenrijk. Hieronder vind je het hele speelschema van het EK voetbal.

De keuzes die bondscoach Ronald Koeman maakte wat betreft zijn voorlopige selectie, die begrijpt Kieft wel. Een Joshua Zirkzee, die een goed seizoen kende bij Bologna, mist Kieft niet in de voorselectie. "We hebben wel meer goeie aanvallers, zoals Bergwijn, Gakpo, Brobbey en Malen. Ik begrijp Koeman wel."

Wim Kieft verwacht geen wonderen van Oranje: 'Andere landen met meer kwaliteiten' Volgens Wim Kieft gaat het Nederlands elftal het EK niet winnen. De analist, die zelf het EK won in 1988, verwacht in gesprek met Sportnieuws.nl dat Oranje wel de kwartfinale kan halen.

Slotdag Eredivisie

Ook wordt Kieft nog gevraagd naar de slotdag van de Eredivisie, waar het vooral ging over bijvoorbeeld een afscheid van PEC-icoon Bram van Polen. "Hij is een cultheld geworden hè", lacht Kieft. "Het is ook gewoon een leuke jongen. Daar moet ruimte voor zijn. En AZ heeft het ook zelf vergooid", vindt Kieft. De Alkmaarders verspeelden punten tegen FC Utrecht, waardoor FC Twente (de tegenstander van PEC) sowieso niet meer te achterhalen was voor plek drie.

Contract loopt af

Kieft vertelde ook tegenover Sportnieuws.nl dat zijn contract bij Talpa afloopt. Daardoor lijkt hij binnenkort te verdwijnen van de televisie. Wat hij daarna gaat doen, weet hij nog niet.