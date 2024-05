Ronald Koeman laat zich uit over contract bij Oranje: 'Misschien neem ik dan zelf wel de consequenties'

Het EK voetbal 2024 staat voor de deur. Gaat Oranje-bondscoach Ronald Koeman op pad met een vastgestelde doelstelling? "Nee, ik heb niks in mijn contract staat over wat ik wel of niet met Nederlands elftal moet halen.", zegt Koeman in gesprek met Sportnieuws.nl.

"Het is duidelijk dat er altijd wordt geëvalueerd na een toernooi", vervolgt Koeman. "En als het niet goed genoeg is, zou dat ook consequenties kunnen hebben. Misschien neem ik dan zelf wel de consequenties. Dat kan ook, hè." Zo had Frank de Boer eerder wel in zijn contract laten opnemen dat hij met het Nederlands elftal minimaal de kwartfinales van EURO 2020 moest halen. Dat gebeurde niet, waarna De Boer niet veel later exit was.

Ambities Koeman met Oranje

"We gaan het toernooi in om het toernooi te winnen", toont Koeman tegenover Sportnieuws.nl zijn ambities met Oranje. "En als dat uiteindelijk niet lukt, dan moet je jezelf afvragen: hebben we het maximale eruit gehaald? En als dat wel zo is, dan is dat een ander verhaal dan als het allemaal niet goed was en je snel thuis bent. Dan ligt het anders, dat lijkt me wel duidelijk."

Voorlopige selectie Oranje

Voor het Nederlands elftal staan er ter voorbereiding op het EK voetbal nog twee oefenduels in Rotterdam op het programma. Zo speelt Oranje op donderdag 6 juni eerst tegen Canada, waarna op maandag 10 juni in De Kuip de uitzwaaiwedstrijd tegen IJsland volgt. Voor die tijd maakt Koeman eerst nog de definitieve selectie van 26 spelers bekend. Dat doet de bondscoach naar eigen zeggen op woensdag 29 mei.

In zijn voorselectie ontbraken vorige week enkele opvallende namen, zoals Calvin Stengs en Joshua Zirkzee. Over de samenstelling van de voorlopige lijst wilde Koeman echter geen verdere tekst en uitleg geven. "Ik ga niet specifiek op namen in, want ik denk dat iedereen een mening heeft. Dat mag ook in Nederland. Als ik dertig spelers op de lijst zet, dan weet je dat niet iedereen het daar mee eens is. Nogmaals, ik bepaal dat. Uiteindelijk is mijn taak om de beste 26 bij elkaar te brengen. Dat ga ik proberen."

Groepsfase EK voetbal

Oranje is op het EK voetbal ingedeeld bij Frankrijk, Polen en Oostenrijk. De eerste groepswedstrijd speelt de ploeg van Koeman op zondag 16 juni (15.00 uur) tegen Polen. Daarna volgt op 21 juni Frankrijk en wordt de groepsfase op 25 juni afgesloten tegen Oostenrijk.

