Live EK 2024 | Polen - Oostenrijk

Een week na het openingsduel van Duitsland tegen Schotland is het EK in volle gang. Op de vrijdag waarop Nederland het opneemt tegen Frankrijk, spelen ook groepsgenoten Polen en Oostenrijk tegen elkaar. Daarnaast komt Slowakije in actie, enkele dagen na de stunt tegen België. Het land, met Feyenoorder David Hancko in de gelederen, speelt tegen Oekraïne, dat met 3-0 klop kreeg van Roemenië.