Oostenrijk hijgt Nederland op het EK in de nek na dikverdiende zege op Polen

Oostenrijk heeft in de groep van het Nederlands elftal met 3-1 gewonnen van Polen, dat ook al van Nederland had verloren. In Berlijn was het de hele wedstrijd sterker, maar wist het pas in de tweede helft het verschil te maken. Feyenoord-verdediger Gernot Trauner speelde een hoofdrol in het duel.

Oostenrijk had in het eerste duel topfavoriet Frankrijk goed partij geboden, maar zag door een eigen doelpunt van oud-Ajacied Maximilian Wöber toch de drie punten naar Les Bleus gaan. Wöber raakte zijn basisplaats voor het duel met Polen kwijt en dat was positief nieuws voor Feyenoord-verdediger Gernot Trauner. Bij Polen begon topspits Robert Lewandowski net als tegen het Nederlands elftal op de bank.

Trefzekere Trauner

Trauner pakte direct een hoofdrol in het duel, want na tien minuten knikte hij de bal snoeihard tegen de touwen na een voorzet van oud-PSV'er Philipp Mwene. Toch gingen beide teams de rust in met een gelijke stand. Krzystof Piatek kon in twee instanties binnenwerken. Aan een gelijkspel hadden beide landen niets en dus beloofde dat een vermakelijke tweede helft.

Bekijk hier de goal van Gernot Trauner voor Oostenrijk op het EK, pas de derde Feyenoorder ooit Gernot Trauner heeft een einde gemaakt aan alle twijfels bij Oostenrijk. De verdediger kwakkelde de afgelopen weken met lichte blessures en speelde nauwelijks in de interlands in aanloop naar het EK voetbal. Tegen Frankrijk viel hij even in en tegen Polen mocht hij starten. Hij beloonde dat cadeautje met een goal.

Traunerloos Oostenrijk loopt weg na rust

Opnieuw was er een hoofdrol voor Trauner weggelegd, maar deze keer een negatieve. De verdediger raakte geblesseerd na een tackle en moest het veld geblesseerd verlaten. Dat bleek voor de Oostenrijkers geen probleem. Ondanks de invalbeurt van Lewandowski.

Mogelijke rampdag voor Feyenoord: Gernot Trauner én David Hancko geblesseerd van het veld op EK Voor Feyenoord is vrijdag mogelijk op een rampdag uitgelopen op het EK. De centrale verdedigers Gernot Trauner en David Hancko moesten allebei geblesseerd van het veld tijdens het duel van hun land op het EK.

Oostenrijk nam steeds meer het initiatief en de Poolse defensie bezweek al snel onder de druk. Na een mooi overstapje van Marko Arnautovic scoorde Cristoph Baumgartner de verlossende 2-1. Aanvoerder Arnautovic mocht een kwartier voor tijd zelf de wedstrijd beslissen nadat Marcel Sabitzer door de Poolse doelman Wojciech Szczesny werd neergelegd. De voormalig FC Twente-speler maakte geen fout: 1-3.

Clash met Oranje volgt

Oostenrijk liet met de zege zien klaar te zijn voor het duel met het Nederlands elftal. Die wedstrijd wordt dinsdag om 18.00 uur gespeeld. De Oostenrijkers hoeven daarvoor niet te reizen, want ook dat duel is in Berlijn. De ploeg van Ralf Rangnick heeft waarschijnlijk een gelijkspel nodig om de volgende ronde te halen.

Polen zit in de wachtkamer na de nederlaag. Als Nederland vrijdagavond niet weet te winnen van Frankrijk is het toernooi voor Polen al voorbij. Mocht Oranje wel weten te stunten dan maakt het land nog een kans als het in de laatste speelronde van de Fransen weet te winnen.

