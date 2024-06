07:26 , 18-06-2024 / Laatste Update: 12:46, 18-06-2024

Op het EK voetbal wordt vandaag de eerste speelronde binnen de poulefase afgerond. In Groep F treffen Turkije en Georgië elkaar. De aftrap is om 18.00 uur. Volg het duel via ons liveblog op de voet.

Dit is waarom er geen middagwedstrijd op het EK is op dinsdag 18 juni Je raakt er al snel aan gewend: drie wedstrijden per dag op het EK voetbal. Sinds afgelopen zaterdag was het elke dag feest voor de voetbalfan, met duels om 15.00 uur, 18.00 uur en 21.00 uur. Maar op dinsdag 18 juni valt er ineens een wedstrijd weg. Dit is waarom.