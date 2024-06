Wereldgoals helpen Turkije in 'thuisduel' langs dappere EK-debutant Georgië

Gastland Duitsland opende vrijdag het EK met een klinkende zege op Schotland en ook het 'tweede gastland' is het toernooi begonnen met een overwinning. De Turkse supporters namen dinsdag het stadion in Dortmund volledig over en zagen hun land dankzij een aantal schiterrende doelpunten met 3-1 winnen van EK-debutant Georgië, dat zich dapper verweerde.

Het duel was op voorhand al heel bijzonder, want Georgië debuteerde in Dortmund op een eindtoernooi. Met superster Khvicha Kvaratskhelia en oud-Eredivisiespelers Guram Kashia en Georges Mikautadze in de basis. Aan de kant van Turkije verschenen Ferdi Kadioglu en Orkun Kökçü, die allebei jeugdinterlands voor Nederland speelden, aan de aftrap. De aanloop was dan weer niet feestelijk, want vechtpartijen en noodweer zorgden voor onrust vlak voor het begin van de wedstrijd.

Chaos voor EK-duel Turkije - Georgië: vechtpartijen op de tribunes en noodweer zorgen voor problemen Het ging voorafgaand aan het duel tussen Turkije en Georgië (2-1) helemaal fout op de tribune. De supporters van beide landen gingen in het stadion ruim een uur voor het duel met elkaar op de vuist.

Ajax-flop schrijft historie

Turkije begon sterk aan de eerste groepswedstrijd tegen Georgië en kreeg meerdere kansen om op voorsprong te komen. In de 25e minuut was het eindelijk raak. Toen kwam de bal uiteindelijk terecht bij rechtsback Mert Müldür. De verdediger bedacht zich geen moment en knalde de bal met een schitterende volley in de kruising.

Heel lang kon Turkije niet genieten van de schitterende goal, want nadat de 2-0 werd afgekeurd vanwege buitenspel maakte Georgië via Ajax-flop Georges Mikautadze de verrassende gelijkmaker. De aanvaller schreef daarmee historie, want het was de eerste goal op een eindtoernooi van zijn land. Daardoor gingen beide teams met een 1-1 stand de rust in.

Wéér een wereldgoal

Turkije nam na rust het heft weer in handen, maar opnieuw was er een prachtige uithaal voor nodig om de Georgische doelman Giorgi Mamardashvili te verschalken. Het was Arda Güler, het jonge toptalent van Real Madrid, die van buiten het strafschopgebied de bal schitterend in de kruising krulde.

De Turkse fans op de tribunes waren nog niet klaar met juichen of Georgië maakte bijna de 2-2. Giorgi Kotsjorasjvili verscheen vlak voor de Turkse doelman Mert Gunok, maar zag zijn inzet tegen de lat uiteenspatten.

Hectisch slot

Turkije liet daarna een aantal kansen liggen om de 3-1 te maken en kwam in de slotminuut goed weg toen Mikautadze van dichtbij een enorme mogelijkheid liet liggen en de Georgiërs raakten zelfs nog de paal. De Turken op de tribune hielden hun adem in, maar toen Mamardashvili mee naar voren kwam en Turkije de bal onderschepte, kon invaller Kerem Akturkoglu diep in blessuretijd nog de 3-1 in een leeg doel schuiven.

Bijzonder: waarom een scheidsrechter uit Argentinië EK-duel Turkije - Georgië floot Het EK voetbal is een Europees feestje. Alles en iedereen komt van 'ons' continent. Maar dinsdagavond was er iets bijzonders aan de hand bij het EK-duel tussen Turkije en Georgië. Een Argentijnse scheidsrechter floot namelijk die wedstrijd.

Alles over het EK voetbal

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.