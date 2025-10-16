Steven van de Velde is sinds zijn veroordeling voor kinderverkrachting een veelbesproken onderwerp in de sportwereld. Zeker tijdens de Olympische Spelen was er veel te doen rondom de Nederlandse beachvolleyballer. Dat blijken ze in Australië nog niet vergeten te zijn.

Het Australische Adelaide is volgende maand het decor van het WK beachvolleybal. Het Nederlandse team vaardigt zes duo's af: drie mannen- en drie vrouwenteams. Van de Velde reist met Alexander Brouwer af naar de andere kant van de wereld. Tenminste, als Australië de zedendelinquent binnenlaat.

'Wij zijn van mening dat elke zedendelinquent die beschuldigd is van een serieuze zaak ons land binnen zou moeten komen', zegt Peter Malinauskas, de premier van Zuid-Australië. En Kyam Maher, procureur-generaal van Zuid-Australië, heeft een brief geschreven aan de regering om Van de Velde toezegging tot het land te ontzeggen.

'Geen toegang tot dit land'

Maher schreef: 'De overtredingen van deze persoon zijn ronduit afschuwelijk en wij zijn van mening dat buitenlandse plegers van seksueel misbruik van kinderen geen toegang tot dit land mogen krijgen.' Daily Mail vroeg aan de Australische regering wat ze in dit geval gaan doen, maar het land wilde geen uitspraken doen over individuele gevallen.

Seks met een 12-jarige

Van de Velde reisde in augustus 2014 af naar Groot-Brittannië om daar een twaalfjarig meisje te ontmoeten. Hij had al langere tijd contact met haar. Twee jaar later gaf de 31-jarige beachvolleyballer toe dat hij seks met haar heeft gehad. Een Britse rechtbank veroordeelde hem tot een celstraf van vier jaar, die hij in Nederland mocht uitzitten. Hij kwam op eigen bodem na één jaar vrij. Van de Velde heeft inmiddels een vrouw. In 2022 trouwde hij met Duitse collega Kim Behrens (33).

De 35-jarige Brouwer is sinds dit jaar zijn duopartner en wist dat dat problemen met zich mee zou brengen. "Je weet als je met Steven gaat spelen dat er dingen op je pad kunnen komen. Tot nu toe is dat niet gebeurd, maar Australië is zo’n land waar dit weer opgerakeld kan worden", sprak hij eerder tegen het Algemeen Dagblad. Brouwer had wel de hoop dat het goed zou komen in het Land Down Under.