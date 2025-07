Alexander Brouwer en Steven van de Velde gaan samen voor niets meer dan een medaille op het EK beachvolleybal. De twee Nederlanders zijn recent een nieuw huwelijk aangegaan en dat werpt al meteen z'n vruchten af. Al liggen ze door het veelbesproken verleden van Van de Velde ook meteen onder een vergrootglas.

De 35-jarige Brouwer speelde liefst 14 EK's met vaste partner Robert Meeuwsen, maar toen die na de Olympische Spelen vorig jaar zomer stopte, moest hij op zoek naar een nieuwe partner. Dat werd de dertigjarige Van de Velde, die óók in Parijs actief was. Daar werd hij meermaals uitgejouwd en internationaal werden er vraagtekens gezet bij zijn selectie. Hij is namelijk in Engeland veroordeeld voor seks met een minderjarige (in 2016), kreeg vier jaar celstraf en kwam na één jaar brommen vrij.

'Kan weer opgerakeld worden'

Nu, bijna een jaar na alle ophef, hoopt nieuwe partner Brouwer dat het weer over beachvolleybal kan gaan. Al gaat het verleden ook dit duo parten spelen. Het WK is in november in Australië en Brouwer weet dat de autoriteiten daar heel streng zijn voor mensen met een strafblad, zoals Van de Velde. "Je weet als je met Steven gaat spelen dat er dingen op je pad kunnen komen. Tot nu toe is dat niet gebeurd, maar Australië is zo’n land waar dit weer opgerakeld kan worden", zegt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Vrouw zwanger

Daarnaast wordt Brouwer rond het WK voor de derde keer vader, want zijn vrouw is drie dagen na de finale uitgerekend. "Ik heb het er met mijn vrouw, die me al twintig jaar support, over gehad, maar het is nu nog lastig vooruitkijken. Ik zou graag het WK spelen en ik ben een optimist, ik denk dat die baby wel even op zich laat wachten en dat het goed komt. Dat denk ik ook van het visum. Maar je weet het niet.”

Nieuw huwelijk met Steven van de Velde

Maar nu eerst het EK beachvolleybal in het Duitse Düsseldorf, waar een medaille het doel is voor het nieuwe duo. Pas een paar maanden spelen ze samen. "Leuk om af en toe naast een nieuw gezicht wakker te worden", lacht Brouwer terwijl hij het partnerschap met Van de Velde omschrijft als een huwelijk. "Het zorgt voor nieuwe energie, nieuw elan. Want iedereen in een lang huwelijk zal herkennen dat je in een sleur kan komen. Het is echt hard werken. Je bent zo vaak samen op pad."

'Onder een vergrootglas'

Volgens Brouwer is de vijf jaar jongere Van de Velde feller en directer dan zijn vorige partner Meeuwsen. "Ik moet zorgen dat ik ook scherp ben en niet over me heen laat lopen. Omdat je zo intensief met elkaar samenwerkt ligt eigenlijk elke uitspraak die je doet, alle feedback die je krijgt en geeft, onder een vergrootglas."