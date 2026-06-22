Mathieu van der Poel wist tijdens de voorlaatste dag van de Ronde van Zwitserland de show te stelen, maar stond uiteindelijk met lege handen. Sterker nog, de voormalig wereldkampioen wielrennen hield een boete over aan een opmerkelijke actie. Onbegrijpelijk, zo stellen tweevoudig olympisch kampioenen Naomi van As en Ellen Hoog.

Hoog gooit in de Sportnieuws.nl-podcast lachend een stelling op: “Belachelijk dat halfnaakte Mathieu van der Poel een boete krijgt!” Van As kan dat grinnikend alleen maar bevestigen. “Ja, dat vind ik natuurlijk belachelijk. Wij als fans zien hem natuurlijk graag zonder shirt.” Hoog is het er helemaal mee eens: “Laten we dat alsjeblieft niet ontmoedigen.”

Ontbloot bovenlijf Van der Poel

Van As legt uit wat er precies aan de hand was tijdens de vierde dag van Ronde van Zwitserland: “Van der Poel had een tijdrit gereden en het was daar ongelooflijk warm, 34 graden. Je gaat natuurlijk erg hard als je een tijdrit rijdt. En ja, die trok gewoon z'n spullen uit, want die werd bevangen door de hitte. Hij zat in de hotseat omdat hij de snelste tijd had en daardoor was hij de hele tijd in beeld met ontbloot bovenlijf. De UCI kon het niet waarderen en heeft hem een boete gegeven van 500 Zwitserse frank of zoiets.”

"Ja, 540 euro vanwege ongepast kledij”, bevestigt Hoog. Van As snapt er helemaal niks van: “Als je dan een boete geeft, geef dan echt een boete. Maar dit slaat helemaal nergens op. Hij denkt natuurlijk oké, prima. En de volgende keer zit hij in helemaal in zijn blootje.” Hoog: “Zou je dan twee boetes krijgen, als je ook je broek uit hebt?” Van As als ze uitgelachen is: “Echt onzinnig toch? Alsof mensen daar iets van vinden…”

'Naomi betaalt de boete!'

"Wat zou de sponsor ervan vinden?", vraagt Hoog zich af. "Ik zou me dat nog kunnen voorstellen, maar dat heeft helemaal niks met de UCI te maken. Ik zou eerder kunnen bedenken dat de sponsor hem een boete geeft, er moeite mee heeft.” Van As denkt mee: “Die hoopt natuurlijk de hele tijd in beeld te zijn. Maar ja, dan zou je toch denken: leef je als sponsor zijnde heel even in in de atleet die helemaal dood gaat van de hitte?”

“Het is zeiken om het zeiken", vinden de twee. Hoog besluit: “Mathieu, laat lekker je shirt uit. Wij zijn het helemaal met je eens. Doe gewoon. Naomi betaalt de boete!"

Van der Poel zat lang in de hotseat, maar zag zijn grote rivaal Tadej Pogacar in de gele leiderstrui nét onder zijn tijd duiken. En zo greep de Nederlander net naast zijn eerste tijdritzege op het hoogste niveau. Pogacar was sowieso weer uitstekend op dreef met drie ritzeges en de overwinning in het eindklassement. De twee lijken in ieder geval in vorm voor de Tour de France, die over twee weken begint.

Luister de podcast

Tweevoudig olympisch kampioenen Naomi van As en Ellen Hoog nemen elke maandag speciaal voor Sportnieuws.nl de sportweek door. In deze aflevering natuurlijk aandacht voor het Nederlands elftal op het WK voetbal, met een speciale rol voor de dochter van Virgil van Dijk. Verder worden ook onder meer de heftige week van Rafael van der Vaart en de opmerkelijke beelden van koning Willem-Alexander en Máxima besproken. Luister de podcast hieronder of in je favoriete podcastapp.

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