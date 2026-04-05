Mathieu van der Poel kan verschrikkelijk hard fietsen. De alleskunner fietste in zijn carrière al een mooi wagenpark bij elkaar. Zijn passie voor snelle auto's bracht hem dan ook bij zijn vriendin, de 33-jarige Roxanne Bertels. Maar wie is nou die Belgische schone die Van der Poel al jarenlang in de armen valt na veel races?

In 2018 leerden Bertels en Van der Poel elkaar op een bijzondere manier kennen. Je raadt het al... via de gezamenlijke passie voor auto's. Dat gebeurde op het ijs in Finland. De Belgische werkte toen nog als marketeer voor Porsche, MvdP mocht er rondjes rijden (en nam zijn fiets mee).

Na het uitje ging Bertels met nog wat collega's naar de cross in Hulst, daarna volgde nog een gezellig drankje met Van der Poel in Antwerpen. Wat eerst begon als vriendschap, eindigde in een relatie. Bertels heeft zelfs haar werk bij Porsche opgegeven om Van der Poel volledig bij te staan. De Belgische doet de administratie en zorgt dat het huishouden in orde is, zodat de wielrenner daar geen omkijken naar heeft.

Voorafgaand aan de ontmoeting wist Bertels helemaal niks van wielrennen, nu is ze een heuse wielervrouw. Ze maakt van dichtbij de mooie overwinningen van Van der Poel mee, maar het zit zo nu en dan ook wel eens tegen. Toen Van der Poel hard ten val kwam bij de mountainbikerace op de Olympische Spelen in Tokio in 2021 ging dat door merg en been, zegt ze in een uitgebreid interview met HLN.

Groot hart

Bertels heeft ook een belangrijke rol gespeeld in de tot nu toe succesvolle carrière van haar vriend. Volgens Van der Poel heeft het samenwonen hem rustiger gemaakt. Ook was ze erbij in misschien wel het vreemdste moment uit zijn wielerbestaan. Roxanne lag op de kamer met de Nederlander daags voor de wegwedstrijd van de WK wielrennen 2022, toen hij werd opgepakt na een incident met enkele jongeren in het hotel.

i Roxanne Bertels kust Mathieu van der Poel na zijn zege in Parijs-Roubaix in 2025. ©Getty Images

Die benauwde situatie maakte veel indruk op Bertels, die de hele nacht op het politiebureau wachtte tot haar vriend uit de cel mocht. Volgens Van der Poel tekent het dat ze 'een groot hart' heeft en de wereld er fraaier uit zou zien als iedereen was zoals haar.

Verslaafd aan pilates

Van der Poel heeft zelf ook invloed op Bertels. Door zijn sportieve levensstijl is zij zelf ook meer gaan sporten. Van der Poel lacht zijn vriendin er wel eens om uit, maar Bertels is helemaal weg van pilates. Het is goed voor haar lijf zegt ze. En Bertels doet wel meer om goed in shape te blijven.

De dingen die ze doet, deelt ze graag met haar bijna 100.000 volgers op Instagram. Maar een influencer wordt ze liever niet genoemd, een 'verschrikkelijke term' vindt ze dat. Bertels deelt naar eigen zeggen vooral producten die zij goed vindt en waar ze echt achterstaat.

Vriendin verloren

Ruim voordat Bertels haar vriend leerde kennen, verloor ze een goede vriendin. Ze kwam om het leven bij een waterski-ongeluk. Dat gebeurde in Australië, waar ze woonde. Bertels kreeg daardoor nooit de kans om afscheid te nemen. Het zorgde voor een belangrijke levensles. Sindsdien vertrekt ze nooit met ruzie uit huis, vertelt Van der Poel in een interview met HUMO. De kleinste dingen in huis worden meteen uitgesproken.

Huishouden

Het koppel is al acht jaar samen. Ze wonen met zijn drietjes in het dorpje ’s Gravenwezel (zo'n 6500 inwoners), vlak bij Antwerpen. Drietjes? Ja, het huishouden bestaat naast Bertels en Van der Poel uit hond Lola. De shiba poseert regelmatig op foto's van het baasje. Overigens is Van der Poel ook veelvuldig in Spanje te bewonderen, waar hij een onderkomen heeft en graag traint.

Kinderen

Een kleine Van der Poel is nog niet aan de orde volgens Bertels, ook omdat hun leven nu nogal gehaast is. Er is wel een kinderwens en ze zullen niet wachten totdat de wielrenner gestopt is, want 'dan heeft ons kind bejaarde ouders'. Van der Poel ging ook nog niet op zijn knie, al heeft ook dat geen haast, zegt Bertels. Ze zijn gelukkig samen en Mathieu is 'echt de liefde' van haar leven.

Van der Poel kan op deze paaszondag geschiedenis schrijven door voor de vierde keer de Ronde van Vlaanderen te winnen. Dat lukte nog niemand in de wielerhistorie. Mocht het Van der Poel lukken om Pogacar, Evenepoel, Van Aert en alle andere toppers te verslaan, dan wacht ongetwijfeld een nieuw innig moment met Bertels op de finish.