De manier waarop Koning Willem-Alexander zich gedroeg in de kleedkamer bij Curaçao na een historische wedstrijd viel goed in de smaak. Al dansend kwam hij de kleedkamer binnen waar ook de koningin en prinses meededen. Het is een actie die in Curaçao gewaardeerd wordt: "Respect voor het team én de cultuur."

Hedwiges Maduro, aanwezig in de Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast blikt in de nieuwste aflevering nog even terug naar het historische punt dat werd gepakt tegen Ecuador. "Ik heb wel een drankje opengetrokken hoor", zegt hij eerlijk. "Ze hebben écht verrast tegen Ecuador", stelt Robert Maaskant op zijn beurt. "Dat was echt geen makkelijk team om tegen te spelen. Curaçao bestaat simpelweg uit een ploeg van gemiddelde Eredivisie-spelers. Meer kan je er ook niet van maken", vindt hij.

Koningshuis in de kleedkamer

Des te knapper wordt de prestatie die Curaçao geleverd heeft met de 0-0 tegen Ecuador. En dat allemaal onder het toeziend oog van het Nederlandse koningshuis. Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Ariane waren bij zowel Nederland-Zweden als Curaçao-Ecuador te zien. "Het hoogtepunt was natuurlijk het dansje van de koning in de kleedkamer", vindt Maaskant. "Dat is toch leuk, dat is heerlijk. Dat is óók het WK", vindt de analist.

Dan wordt het woord aan Hedwiges Maduro gegeven. Hij heeft roots op Curaçao en genoot ook enorm van de beelden vanuit de kleedkamer. "Ik vind dat echt heel mooi. Ten eerste dat ze al een shirtje van Curaçao aandoen. Dan laten ze direct betrokkenheid zien bij de spelers en ook dat ze direct in de cultuur komen."

Belang van de goede staf

Maaskant wijdt vervolgens uit over de prestaties van Curaçao op het veld. Hij vindt dat het altijd over Dick Advocaat, de hoofdtrainer, gaat maar hij wil toch ook de trouwe assistent Cor Pot noemen. "Ik vind dat hij weleens onderschat wordt in zijn inbreng. Hij wordt toch op een bepaalde manier neergezet, terwijl hij een uitstekende trainer is die ook tactisch enorm geschoold is."

Volgens Maaskant heeft Pot een bepaald beeld opgebouwd waar hij niet meer zo makkelijk vanaf komt. "Hij heeft natuurlijk ook wel dingen fout gedaan in zijn leven en hij houdt het stempel van een womanizer aan. En dat voert de boventoon, maar hij is gewoon echt een goede professional", besluit Maaskant.

Als de staf verder uitgelicht wordt, wil ook Maduro graag nog een naam oprakelen. Die van Dean Gorré. De man van het eiland in de staf van Advocaat verdient ook veel respect. "Hij wordt ook vaak vergeten. Maar hij is ook superbelangrijk, want hij doet vaak de trainingen. En hij heeft ook de wedstrijd gecoacht die Advocaat miste tegen Jamaica. Je hoort alleen maar Advocaat en Pot maar Gorré zit er al heel lang", maakt hij duidelijk. "Hij is de brug tussen de spelers en de trainer, een heel belangrijke schakel", besluit Maduro.

Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast

In de nieuwe aflevering van de dagelijkse Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast bespreekt Robert Maaskant met Hedwiges Maduro én ex-darter Vincent van der Voort de laatste updates over het WK. Zo wordt er uitgebreid advies gegeven aan Cristiano Ronaldo, bespreken ze de stunt van Kaapverdië en praten ze over de koning in de kleedkamer van Curaçao.

Verder wordt Oranje onder de loep genomen, passeert de pikante aanstelling van Danny Makkelie de revue en kijken ze uit naar een nieuwe Messi-show bij Argentinië. Dat en nog veel meer in de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast. Vanaf 7.30 uur te beluisteren in jouw favoriete podcastapp.

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