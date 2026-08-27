De Britse renner Joshua Tarling is donderdag na zo'n vijftig kilometer in de zesde etappe van de Vuelta afgestapt. Voor de coureur van Netcompany INEOS komt daarmee een einde aan een emotionele week vol ups na een hele grote down. Zijn jongere broertje Finlay overleed vlak voor de start van de Vuelta tijdens een ongeluk in de Ronde van Portugal.

De wielerwereld was in shock van het plotselinge overlijden van de jonge Tarling-telg, die op negentienjarige leeftijd overleed. Ook hij was een begenadigd wielrenner en reed ten tijde van het ongeluk de Ronde van Portugal. Daar botste hij op nog onderzochte wijze op een auto die niet op het parkoers had mogen zijn. Zijn oudere broer Joshua besloot ondanks de tragedie toch de Vuelta te rijden.

En hoe. Hij veroverde vrijwel direct de jongerentrui door zijn uitstekende tijdrit in de eerste etappe en reed dagenlang in het wit rond in de Ronde van Spanje. Toen hij door INEOS-ploeggenoot én landgenoot Oscar Onley uit die trui werd gereden, knechtte Tarling (22) nog voor de kopman van het team. Donderdag gaf hij er na vijftig kilometer toch de brui aan.

'Z'n dappere Vuelte is ten einde gekomen'

'Josh z'n dappere Vuelta is tot een einde gekomen nu hij besloten heeft te stoppen. We hadden niet trotser kunnen zijn op hem', schrijft het team bij de officiële melding van zijn opgave. In de reacties wensen honderden volgers en wielerfans Tarling veel sterkte de komende tijd en complimenteren ze hem voor het feit dat hij gewoon fietste.

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