Dit is Tadej Pogacar: wielerfenomeen, bevriend met Van der Poel en relatie met collega-wielrenster

Wielerfans kunnen met renners als Pogacar hun geluk niet op. Vrijwel overal waar het wonderkind uit Slovenië aan de start verschijnt, wint hij niet alleen, maar speelt hij ook met de concurrentie. Dit is het verhaal van Pogacar die de beste wielrenner ooit wil worden.

Pogacar groeide op in het dorpje Komenda ten noorden van de Sloveense hoofdstad Ljubljana. Als kind is hij vooral te vinden op het voetbalveld. Tot op een dag zijn oudere broer Tilen lid wordt van de plaatselijk wielerclub. Niet veel later gaat de negenjarige Pogacar mee met zijn broer en maakt hij voor het eerst kennis met de sport. Vanuit de club kreeg hij een fiets te leen waar hij zijn eerste meters mee maakten, de rest is geschiedenis.

TV-gids: op deze zender kijk je live naar de Giro d'Italia De strijd om de felbegeerde roze trui barst in Turijn los op zaterdag 4 mei. In drie weken tijd leggen de renners 3.400 kilometer af op het Italiaans grondgebied. Met Tadej Pogacar als torenhoge favoriet en enkele Nederlandse toppers staan er genoeg renners aan de start om in de gaten te houden. Lees hieronder op welke zender je de Giro d'Italia live kan volgen.

"Tamau"

De eerste jaren zag het er niet naar uit dat achter Pogacar een groot wielertalent schuil hield. Hij was erg klein en moest altijd vechten om bij te blijven. Daar heeft hij zijn bijnaam Tamau ('kleine jongen' in het Sloveens) aan te danken.

Net als in Nederland worden de meeste wedstrijden in Slovenië op vlak terrein verreden, waar hij op dat moment niet tot zijn recht kwam. Juist in koersen bergop werd duidelijk dat Pogacar veel meer in zijn mars had. Daarbij waren de welbekende plukjes haar die uit zijn helm steken al vroeg te zien.

Pogacar breekt door als toptalent

Vanaf de junioren maakte Pogacar de overstap naar Ljubljana Gusto Xaurum. Langzaam maar zeker werd bij de continentale Sloveense ploeg duidelijk dat zij een unieke renner in de gelederen hadden. In 2018 toonde Pogacar zijn talent voor het rondewerk door de Ronde van de Toekomst te winnen. UAE Team Emirates was overtuigd van zijn kwaliteiten en besloot hem vast te leggen.

Bij zijn nieuwe team maakte hij direct veel indruk tijdens zijn debuutseizoen. Pogi beleefde zijn doorbraak voor het grote publiek tijdens de Vuelta a España. Daar verraste hij vriend en vijand door drie etappes en het jongerenklassement te winnen. Daarbij bekroonde hij zijn sterke optreden met een knappe derde plaatst in het eindklassement.

De befaamde tijdrit in de Tour de France

In de Tour de France van 2020 leek Primoz Roglic iedereen af te troeven met een sterk blok van Jumbo-Visma om zich heen. Pogacar verbaasde door al drie weken in topvorm rond te rijden, maar leek in Roglic zijn meerdere te moeten erkennen.

In een historische tijdrit op de voorlaatste dag presteerde Pogi echter het onmogelijke. Hij boekte met overmacht de winst in de tijdrit, en reed zijn landgenoot uit de gele trui. In Parijs mocht hij op de bovenste trede van het podium klimmen, waarmee hij de jongste naoorlogse winnaar werd.

Tadej Pogacar (r) verslaat landgenoot Primoz Roglic (l) en wint zo voor de eerste keer de Tour de France in 2020 © Getty Images

Jonas Vingegaard

Een jaar later verdedigde Pogacar zijn gele trui met verve. Hij liet zien op dat moment op eenzame hoogte te staan als ronderenner. De laatste twee edities van de Ronde van Frankrijk moest hij echter genoegen nemen met een tweede plaats achter een ander fenomeen Jonas Vingegaard.

Van alle markten thuis

Na de successen in de Ronde van Frankrijk ging Pogacar zich meer richten op de eendagsklassiekers. Met meerdere overwinningen in Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije als resultaat.

Met name zijn magistrale winst in de Ronde van Vlaanderen in 2023 zorgde in de wielerwereld voor de nodige verbazing. Tijdens de kasseienkoers werden gespecialiseerde renners als Mathieu van der Poel en Wout van Aert volledig overklast door de Sloveen. Tot op heden heeft Pogacar op 25-jarige leeftijd al zes monumenten op zijn naam geschreven. Daarmee is hij hard op weg om in de voetsporen te treden van grootheid Eddy Merckx.

De Belgische grootheid steekt niet onder stoelen of banken hoe hij naar Pogacar kijkt. "Ik kan het niet genoeg herhalen: wat een renner is Pogačar! Hij is meer dan een kampioen. We moeten ons goed realiseren wat hij heeft bereikt", vertelt Merckx tegenover L'Equipe.

Relatie met wielrenster

Pogacar is sinds 2021 verloofd met collega-wielrenster Urska Zigart. Met haar nationale titel in het tijdrijden in 2022 zien ook over sterke benen te beschikken. Het Sloveense koppel kwam elkaar voor het eerst tegen in 2017 bij de wielerploeg ROG-Ljubljana, waar ze beiden onder contract stonden. Zigart is twee jaar ouder en dat zorgde dat bij haar eerst voor wat twijfel, maar toen hij eindelijk achttien werd, gingen ze samen op date.

Het koppel kan veel steun bij elkaar vinden als collega-wielrenners. Pogacar laat weten enorm dankbaar te zijn voor haar. "Zij is een enorme hulp voor mij, meer dan ik kan toegeven. Zonder haar zou ik niet kunnen doen wat ik doe, zij maakt mijn leven makkelijker op de fiets", vertelde Pogacar nadat hij dit jaar Strade Bianche won.

Bevriend met Van der Poel

De Sloveen kan het al langere tijd goed vinden met Van der Poel. Het respect tussen de beste renners van dit moment is zeer groot. Maar de twee lijken elkaar ook goed te begrijpen. Beide renners vervelen zich snel en hebben plezier in het koersen hoog in het vaandel staan. Wellicht dat ze om die reden ook zo kunnen genieten van elkaars prestaties.

Torenhoog favoriet in de Giro

Dit jaar staat voor Pogacar in het teken van de unieke dubbel van de Ronde van Italië en die van Frankrijk. Hij maakt zijn debuut in de Giro en is daar zonder enige twijfel de grote favoriet voor de eindoverwinning.

Hij weet dat bij een eventuele overwinning in Italië nog een lastige uitdaging wacht in Frankrijk. Pogacar wordt in strijd om de roze trui omringd door een sterke ploeg namens UAE Team Emirates.